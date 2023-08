Flammen-Inferno in Hochhaus: Mindestens 63 Tote bei Großbrand in Südafrika

In der Innenstadt von Johannesburg in Südafrika steht ein Wohnhaus in Flammen. Etliche Menschen können das Gebäude nicht mehr lebend verlassen - mindestens 63 Menschen sind tot.

Im Zentrum der südafrikanischen Metropole Johannesburg sind bei einem Großbrand in einem Gebäude mindestens 63 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 43 weitere Menschen seien verletzt worden, sagte Robert Mulaudzi, der Sprecher des örtlichen Rettungsdienstes, auf der Plattform X. Die Rettungs- und Bergungsaktion werde demnach weiter fortgesetzt.

Dutzende Bewohner evakuiert

Das Feuer war in der Nacht in einem fünfstöckigen Gebäude ausgebrochen. Dutzende Bewohner seien evakuiert worden, sagte Mulaudzi. Die Ursache des Brandes blieb am Donnerstag (31. August) zunächst unklar. Vor dem Gebäude im zentralen Geschäftsviertel von Johannesburg waren zahlreiche zugedeckte Leichen zu sehen.

