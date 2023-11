Im Landkreis Friesland ist die Großraumdisco "Twister-Dance" Opfer von Flammen geworden. Mit Ankunft der Feuerwehr musste laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) festgestellt werden, dass jede Hilfe zu spät kommt. Der beliebte Club brannte bis auf seine Grundmauern nieder.

Der kleine Ort Sande im Landkreis Friesland ist Magnet für alle Tanzbegeisterten: Jetzt ist die dortige Großraumdisco "Twister-Dance" durch ein Flammeninferno komplett zerstört worden. Die Ursache für den katastrophalen Brand ist bisher noch ungeklärt, Personen kamen nicht zu Schaden.

Löscharbeiten musste abgebrochen werden

Sande im niedersächsischen Landkreis Friesland muss eine Brandkatastrophe verarbeiten: Aus bislang ungeklärter Ursache ist die dortige Großraumdisco "Twister-Dance" komplett abgebrannt. Als die Feuerwehr nach Notruf am bis weit über den Landkreis hinaus bekannten Club ankam, schlugen den Angaben zufolge schon Flammen aus dem Dachstuhl. Schnell wurde klar, dass die Löscharbeiten keinen Erfolg haben würden. Somit wurde entschieden, das Gebäude kontrolliert abbrennen zu lassen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem Schaden im mindestens hohen sechsstelligen Bereich aus.

Auf der Webseite des Clubs richtet man sich direkt an die Gäste: "Am 21. November 2023 kam es zu einem folgenschweren Brand in unserem Club. Wir sind geschockt und müssen diesen Schmerz erstmal verarbeiten. Habt bitte Verständnis, dass wir uns aktuell auf Anfragen jeglicher Art nicht melden können. Wir werden uns melden, wenn der Zeitpunkt richtig ist." Ebenso berichtete der NDR auf X und seiner Webseite vom Flammeninferno.

