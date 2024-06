Flughafen Palma de Mallorca: Wichtige Änderung - Darauf müssen Reisende nun achten

Wegen eines Umbaus wird ein Teil am Flughafen Palma de Mallorca (Spanien) gesperrt.

Die ersten Bundesländer starten am Montag (24. Juni) in die Sommerferien. Dabei zieht es jährlich auch immer wieder viele Urlaubshungrige auf die spanische Insel Mallorca. Laut Informationen der Touristeninformation Mallorca waren alleine im Jahr 2022 rund 4,4 Millionen deutsche Urlauber:innen auf der Baleareninsel.

Im Video: Mallorca mit Schlammregen bedeckt

Umbaumaßnahmen an Terminal B

In diesem Jahr allerdings sollten sich Reisende auf wichtige Änderungen am Flughafen Palma de Mallorca einstellen, denn dieser wird groß umgebaut.

Demnach werde ein wichtiger Verbindungsgang zwischen Terminal B und der Gepäckausgabe ab sofort gesperrt, schreibt die "Allgäuer Zeitung" und beruft sich auf eine Pressemeldung der Flughafenbetreibergesellschaft Aena. Grund für die Schließung ist, dass nach dem neuen Plan in diesem Bereich die Sicherheitskontrollen nach dem Umbau stattfinden sollen. Im Winter sollen dort dann die Arbeiten abgeschlossen sein.

Ein ausgeschilderter, alternativer Weg während der Baumaßnahmen führt die Passagiere dann zur Gepäckausgabe. Dieser soll nicht länger als der gesperrte Gang sein, sodass den Fluggästen auch keine zusätzlichen Zeitverluste entstehen, so die Betreiber.

Da von Terminal B vor allem Flüge zu anderen Inseln in der Region abgehen, sind insbesondere "Inselhopper" von der Sperrung betroffen. So müssten sich Reisende, die direkt aus Deutschland ankommen und Flüge zu anderen Inseln in der Region nehmen (beispielsweise Menorca oder Ibiza), auf den neuen Weg einstellen.