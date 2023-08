Flugzeugabsturz mitten auf Straße in Malaysia: Mindestens zehn Tote

Mindestens zehn Menschen sollen bei einem Flugzeugabsturz in Malaysia ums Leben gekommen sein. Nördlich von Kuala Lumpur soll eine Chartermaschine direkt auf eine Schnellstraße gekracht sein

Laut "CNN" sollen am Donnerstag (17.8.) mindestens zehn Menschen durch einen Flugzeugabsturz getötet worden sein. Das Charterflugzeug stürzte in der Nähe der malayischen Hauptstadt mitten auf eine befahrene Schnellstraße.

Nach Absturz gab es noch Kollisionen mit Fahrzeugen

An Bord der Chartermaschine, die in der Nähe der Hauptstadt Kuala Lumpur auf eine Schnellstraße gestürzt ist, sollen sich sechs Passagiere und zwei Besatzungsmitglieder aufgehalten haben. Das Flugzeug soll in Verbindung mit dem Absturz mit mehreren Fahrzeugen kollidiert sein - insgesamt kamen dabei wohl mindestens zehn Personen ums Leben.

Das Kleinflugzeug eines Privatjet-Anbieters war laut der Behörde auf dem Weg von Langkawi nach Kuala Lumpur. Bereits kurz nach der Landeerlaubnis soll rund um die Absturzstelle vom Kontrollturm aus Rauch gesehen worden sein. Ein Notruf soll das Flugzeug laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) nicht abgesetzt haben.