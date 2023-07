 Frankreich sucht verzweifelt: Émile (2) verschwand aus dem Garten seiner Großeltern

Ganz Frankreich ist in Sorge um den zweijährigen Émile. Der Junge verschwand am Wochenende aus dem Garten seiner Großeltern in Le Vernet und wurde seither nicht mehr gesehen. Über 800 Menschen suchten zeitweise nach ihm.

Wo steckt nur der kleine Émile? Unter großer öffentlicher Anteilnahme läuft in Frankreich eine fieberhafte Suche nach einem in einem Bergdorf verschwundenen Zweieinhalbjährigen. Der Junge war bei seinen Großeltern im südfranzösischen Le Vernet im Urlaub, als diese ihn am Samstagabend (8. Juli) aus dem Blick verloren, wie die Zeitung "Le Figaro" berichtete.

Zwei Zeugen sahen den Jungen noch eine Straße herunterlaufen, wähnten ihn in dem 125-Einwohner-Ort aber nicht in Gefahr. Einer Suchaktion von Polizei und Feuerwehr mit Hubschraubern und Drohnen schlossen sich nicht nur die Einwohner:innen, sondern auch über 200 weitere Freiwillige an. Außerdem waren 11 Hundeteams im Einsatz, erklärte Marc Chappuis, Präfekt des Departements Alpes-de-Haute-Provence, in einem Pressebriefing.

Polizei will jetzt "gezielter und selektiver" suchen

Die Spürhunde suchten in einem Umkreis von fünf Kilometern nach dem Jungen gesucht, der offenbar schon gut zu Fuß ist. An eine Entführung des Kindes will der Bürgermeister des Ortes nicht glauben. In der kleinen Gemeinde fielen Fremde sofort auf, sagte er den Medien. Er könne sich vorstellen, dass das Kind sich in der bergigen Umgebung in 1.200 Metern Höhe verlaufen oder irgendwo versteckt habe.

Ab Dienstag (11. Juli) wolle man nun "gezielter und selektiver" nach dem Jungen suchen, sagte Marc Chappuis der Zeitung "Le Figaro". Dafür schließe man den Ort jetzt für alle, die nicht dort wohnen. Etwa 80 Polizist:innen, darunter die Hochgebirgsspezialkräfte, blieben jedoch im Einsatz. Sie würden von zehn Armeesoldaten begleitet, die auf die Räumung von Buschwerk spezialisiert sind, so das Blatt weiter unter Berufung auf eine Quelle.

Der Präfekt des Departements zeigte sich besorgt: "Nach 48 Stunden hätte das Kind in diesem Gebiet gefunden werden müssen." Wenn er noch am Leben sei und sich in der Natur rund um den Weiler verirrt habe, hätte Émile drei Nächte im Freien ohne zu essen oder zu trinken verbracht, und das obendrein während einer Hitzewelle. Dennoch höre man mit der Suche nicht auf, bekräftigt Chappuis. "Wir verlieren die Hoffnung nicht."

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug Émile ein gelbes Oberteil, weiße Shorts mit grünem Muster und Wanderschuhe. Der Zweijährige hat braune Augen, blonde Haare und ist 90 Zentimeter groß.