In Auckland wurde die Frauen-Fußball-WM mit einer kurzen Show eröffnet +++ Die meisten Favoriten sind gut ins Turnier gestartet +++ Bundestrainerin Voss-Tecklenburg warnt vor Marokko +++ Alle Neuigkeiten zur Frauen-Fußball-WM 2023 im Newsticker +++

Das Wichtigste in Kürze Vom 20. Juli bis 20. August findet in Australien und Neuseeland die Frauen-Fußball-WM statt.

Die DFB-Mannschaft zählt zu den Favoriten.

Am 24. Juli startet das deutsche Team in Gruppe H gegen Marokko ins Turnier, danach geht es in der Vorrunde gegen Kolumbien (30. Juli) und Südkorea (3. August).

+++ 23. Juli, 12:05 Uhr: Vor dem WM-Auftaktspiel der deutschen Fußballerinnen in Australien hat Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vor dem afrikanischen Debütanten und Gegner gewarnt. "Ich finde, Marokko hat sich in den letzten zwei Jahren sehr gut entwickelt. Uns wird eine kompakte Mannschaft erwarten, die defensiv sehr stabil ist", sagte die 55-Jährige bei der Abschlusspressekonferenz zum ersten Gruppenspiel des Turnier-Mitfavoriten an diesem Montag (10.30 Uhr MESZ) in Melbourne. "Von daher erwarte ich ein enges Spiel. Aber es ist auch klar, dass wir dieses Spiel gewinnen wollen."

Das Team des französischen Trainers Reynald Pedros (früher Olympique Lyon) ist nur 72. der FIFA-Weltrangliste. "Wenn man den Auftakt dieser WM gesehen hat, trifft genau das ein, was wir gesagt haben: Die ganze Welt im Frauenfußball ist enger zusammengerückt", sagte Voss-Tecklenburg. "Wir erwarten einen sehr hartnäckigen Gegner, einen Gegner, der alles auf dem Platz lassen wird. Sie werden mit ganz viel Herzblut spielen." Für die deutsche Auswahl könne sie versprechen: "Wir werden alles geben, alles aus uns herausholen. Wir wollen die Menschen emotionalisieren."

+++ 22. Juli, 7:35 Uhr: Titelverteidiger USA ist souverän in die Fußball-WM der Frauen gestartet. Der viermalige Weltmeister setzte sich am Samstag im Eden Park von Auckland klar mit 3:0 (2:0) gegen WM-Debütant Vietnam durch. Sophia Smith traf vor 41.107 Zuschauern in der ersten Hälfte doppelt (14./45.+7 Minute) für das deutlich überlegene US-Team. Vietnams Torhüterin parierte einen Foulelfmeter von Alex Morgan (44.).

In der zweiten Hälfte kam Megan Rapinoe als Einwechselspielerin zu ihrem 200. Länderspieleinsatz, vergab aber wie ihre Mitspielerinnen einige hochkarätige Torchancen. US-Kapitänin Lindsey Horan markierte schließlich den Endstand (77.).

Das Team von Trainer Vlatko Andonovski trifft in der Gruppe E noch auf den Finalgegner von 2019, die Niederlande, sowie den WM-Debütanten Portugal.

+++ 21. Juli, 9:58 Uhr: Die DFB-Elf will einen Teil ihrer WM-Prämien für den guten Zweck spenden. Ein Prozent solle an integrative Mädchenfußball-Projekte in Deutschland gehen. Damit schließt sich das Team von Voss-Tecklenburg nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes der Initiative "Common Goal" an, bei der Trainer:innen und Spieler:innen ein Prozent ihres Gehaltes abgeben. Der DFB wählte die deutschlandweit aktiven Mädchenfußball-Projekte "Futbalo Girls" und "Girl Power" für die Spende.

Zwar gebe es seit der letzten EM einen gestiegenen Zulauf bei den Nachwuchsfußballerinnen, das sei aber noch nicht ausreichend, so der DFB. "Trotz dieses positiven Trends sehen sich in Deutschland vor allem Mädchen und Frauen aus sozial benachteiligten Verhältnissen noch immer zahlreichen Barrieren gegenüber, die ihnen eine gleichberechtigte Chance der Teilnahme am Fußball verwehren." Mit der Aktion wolle man gezielt Fußball-Projekte unterstützen, die sich für eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Mädchen aller sozialer Herkünfte am Fußball einsetzen, insbesondere Mädchen mit Zuwanderungshintergründen.

Schweiz startet erfolgreich

+++ 21. Juli, 9:11 Uhr: Die Schweizer Nationalmannschaft ist mit ihrer deutschen Trainerin Inka Grings erfolgreich in die WM gestartet. Mit 2:0 gewann die Eidgenossinnen gegen die Philippinen. Die Ex-Wolfsburgerin Ramona Bachmann (45. Minute/Foulelfmeter) und Seraina Piubel (64.) trafen zum Start in das Turnier in Australien und Neuseeland.

Australien gewinnt gegen Irland

+++ 20. Juli, 14:08 Uhr: Auch Co-Gastgeber Australien hat sein Auftaktspiel bei der Frauen-Fußball-WM gewonnen. Die Matildas, wie die australische Frauen-Nationalmannschaft genannt wird, setzten sich in Sydney mit 1:0 gegen Irland durch. In der 52. Minute traf Stephanie Catley per Foulelfmeter vor 75.784 Zuschauer:innen.

Voss-Tecklenburg: "Wir wollen um Titel mitspielen"

+++ 20. Juli, 13:35 Uhr: In ihrem ersten Spiel am Montag (24. Juli, 10:30 Uhr (MESZ)) in Melbourne wird die DFB-Elf gegen Marokko wohl auf Abwehrchefin Martina Hegering und Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf verzichten müssen. "Es sieht so aus, als ob wir im ersten Spiel auf beide nicht zurückgreifen können", erklärte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Donnerstag (20. Juli) in der ARD-"Sportschau". Die Spielerinnen seien angeschlagen, Oberdorf litt an einer Oberschenkelverletzung, Hegering an einer Fersenprellung.

Weiter betonte Voss-Tecklenburg die hohen Ziele der deutschen Mannschaft. "Wir haben die Erwartungen geschürt. Wir wollen um Titel mitspielen. Aber damit muss man umgehen können, das erzeugt Druck." Zwar werde dem Team nicht alles gelingen, doch die Bundestrainerin verspricht: "Wir werden Leidenschaft und Intensität sehen. Wir werden an und über unsere Grenzen gehen."

Neuseeland gewinnt Eröffnungspiel

+++ 20. Juli, 11:05 Uhr: Mit einem 1:0 geht Co-Gastgeber Neuseeland als Gewinner aus dem Eröffnungsspiel und setzte sich vor 42.137 Zuschauer:innen im Eden Park von Auckland gegen Norwegen durch. In der 48. Minute traf Hannah Wilkinson für die neuseeländische Auswahl, kurz vor Schluss schoss ihre Teamkollegin Ria Percival einen Handelfmeter an die Latte. Beide Nationalteams treffen in der Gruppe A im Verlauf der Endrunde noch auf die Schweiz und die Philippinen.

Frauen-Fußball-WM: Neuseeland hat das Eröffnungsspiel gegen Norwegen gewonnen. © REUTERS

Nur wenige Stunden nach Schießerei - WM eröffnet

+++ 20. Juli, 9:34 Uhr: Mit einer kurzen Show im Eden Park, bei der die indigenen Völker der Gastgeberländer Neuseeland und Australien im Mittelpunkt standen, ist die Frauenfußball-WM in der neuseeländischen Metropole Auckland eröffnet worden. Nachdem der WM-Pokal ins Stadion gebracht wurde, begann das Turnier offiziell.

Die Eröffnung stand unter dem Eindruck einer Schießerei mit mehreren Toten und Verletzten, die nur wenige Stunden zuvor in Auckland geschehen war. Nach der Bluttat eines Einzeltäters hatte die FIFA schnell entschieden, dass bei den Spielen am Donnerstag (20. Juli) eine Schweigeminute zum Gedenken an die Opfer abgehalten werde.

"Ich habe Bock" - Kapitänin Popp bereit für Start ins Turnier

+++ 19. Juli, 16:57 Uhr: Die deutschen Fußballerinnen sind startklar für die WM und zeigen sich gut gelaunt am Tag vor der WM-Eröffnung. "Ich habe Bock auf die Weltmeisterschaft", verkündete Alexandra Popp mit einem breiten Grinsen am Mittwoch (19. Juli) im deutschen WM-Quartier in Wyong. Die ersten Tage sei das Team aufgrund des Jetlags "extrem müde" gewesen, so die 32-Jährige. Diese Phase sei nun überwunden. "Die Stimmung auf dem Trainingsplatz ist super, die Konzentration ist super und die Qualität in den Übungseinheiten ist sehr gut", so Popp.

Nun seien alle "extrem froh, dass es jetzt endlich losgeht und wir als Team zusammensitzen können, um die anderen Spiele anschauen und ein WM-Feeling entwickeln zu können, bevor es für uns selbst losgeht".

Leupolz: "Kind ist nicht das Ende meiner Karriere"

+++ 19. Juli, 14:44 Uhr: Zum ersten Mal nimmt eine Mutter mit Kind als Spielerin der deutschen Nationalmannschaft an einer Fußball-WM teil. Melanie Leupolz wird von ihrem neun Monate altem Sohn nach Australien und Neuseeland begleitet. "Ich bin gerne Vorreiterin bei der Verbindung von Kind und Karriere", sagt sie im Gespräch mit dem Magazin "Bunte". "Es ist wunderschön, dass ich den Kleinen mit hierhernehmen kann, dass ich beides vereinbaren kann."

Dies sei ein Signal an die Gesellschaft, "was alles möglich ist, wenn es jemand mal macht", so Leupolz. "Mein Kind ist nicht das Ende meiner Karriere." Spielerinnen in den USA und in Skandinavien hätten es bereits vorgemacht, dass auch nach einer Schwangerschaft große Leistungen möglich seien. "Wir Deutsche waren da etwas hintendran, aber ich weiß, dass es auch in unserer Mannschaft Spielerinnen mit Kinderwunsch gibt."

Auch die Trainerin der DFB-Mannschaft zeigt sich begeistert von der Anwesenheit des Leupolz-Nachwuchses: "Das hat uns die letzten 14 Tage schon bereichert und ist total schön", so Martina Voss-Tecklenburg. Sie hoffe, dass noch ein paar Kinder dazukommen werden. "Das ist auch ein Riesen-Mehrwert für uns Frauen, mit Unterstützung des DFB bei Turnieren ein Kind dabei zu haben. Ich weiß noch, wie ist es, Turniere zu spielen - und das Kind nicht dabei zu haben."

Kanzler drückt die Daumen

+++ 19. Juli, 12:30 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hält der deutschen Nationalmannschaft die Daumen. "Die Bundesregierung, der Bundeskanzler wünschen Trainerin Martina Voss-Tecklenburg und dem gesamten Team viel Glück für das erste Spiel gegen Marokko und einen erfolgreichen Turnierverlauf in Australien und Neuseeland", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch (19. Juli) in Berlin. Ob der Kanzler oder andere Bundesminister der WM einen Besuch abstatten werden, dazu machte er keine Angaben. Es sei laut Hebestreit wie üblich vom Turnierverlauf abhängig.

Die wichtigsten Fragen zur Frauen-Fußball-WM 2023