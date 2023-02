Freiflüge: Hongkong verschenkt Flugtickets 

Hört sich wie der wahr gewordene Urlaubstraum an: Kostenlos nach Hongkong fliegen. Genau das wird jetzt möglich - insgesamt werden eine halbe Million Flugtickets verschenkt.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Hongkong verschenkt 500.000 Freiflüge.

Große Tourismus-Kampagne soll Hongkong wieder als Urlaubsziel schmackhaft machen.

Neben Freiflügen winken weitere Gastgeschenke.

Gratis nach Hongkong fliegen. Mit ein bisschen Glück kann das jetzt gelingen. Um den Tourismus in der von Corona gebeutelten Stadt anzukurbeln, verschenkt die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone 500.000 Flugtickets. Die groß angelegte Werbekampagne "Hello, Hong Kong" startet mit der Ticketvergabe am 1. März - selbst Deutsche können in den Genuss eines Freiflugs kommen.

Aufwind für Hongkokng

Mehr und neue Besucher müssen angelockt werden. Corona-Testungen, die strikten Einreisebestimmungen und die Hotelquarantäne sind aufgehoben - die Zeiten der politischen Unterdrückung sollen in den Hintergrund gedrängt werden. Alles zugunsten "guter Geschichten" über die Stadt, wie "ntv" berichtet. Regierungschef John Lee verspricht sogar "keine Isolation, keine Quarantäne und keine Einschränkungen".

Wie man an die 500.000 Tickets kommt, ist noch nicht klar. Sie sollen aber an die Fluggesellschaften Cathay Pacififc Airlines, Hong Kong Express und Hong Kong Airlines verteilt werden. Die Gesellschaften selbst geben dann auf ihren Websites Genaueres bekannt.

Und noch mehr Geschenke!

Auf die Freiflug-Gewinner wartet aber noch mehr! Der Start in Hongkong beginnt mit einem Willkommensgetränk, einem "Begrüßungsgeld" von 100 Hongkong-Dollar und zusätzlich werden eine Million Geschenke verteilt, die die Reisenden aber erst nach einer Registrierung auf einer Regierungswebsite erhalten sollen.

Anzeige

Anzeige