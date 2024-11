Für alle, die keine Lust auf Sprachnachrichten haben: WhatsApp hat jetzt eine neue Funktion

Sprachnachrichten haben oft eine persönliche Note, doch sind die Botschaften sehr lang oder ist die Umgebung zu laut zum Abspielen, schiebt man das Anhören auf. Für diesen Fall stellt WhatsApp jetzt eine neue Funktion vor.

Das Wichtigste in Kürze WhatsApp führt eine neue Funktion ein, die es ermöglicht, Sprachnachrichten in Text umzuwandeln.

Die Transkription erfolgt direkt auf dem Gerät, um Datenschutz durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu gewährleisten.

Die Funktion wird zunächst für ausgewählte Sprachen verfügbar sein, wobei iOS-Nutzer:innen mehr Sprachoptionen als Android-Nutzer:innen haben.

Gerade möchte man die dreiminütige Sprachnachricht anhören, aber dann wird auf der Baustelle nebenan der Schlagbohrer ausgepackt. Eine Situation, in der eine gesprochene Nachricht schwer zu hören ist.

Für diesen Fall kündigte der zu Meta gehörende Kurznachrichtendienst WhatsApp ein neues Feature an. WhatsApp versucht, mit neuen Funktionen die Benutzerfreundlichkeit der App weiterzuentwickeln und will das Anhören von Sprachnachrichten für WhatsApp-User:innen jetzt erleichtern. In Zukunft soll es möglich sein, sich Sprachnachrichten transkribieren zu lassen und sie in einen Text umwandeln zu lassen, wie es in der Pressemitteilung des Konzerns hieß.

Diese Sprachen können mit der WhatsApp-Transkribier-Funktion in Text verwandelt werdem

Vor Monaten zeichnete sich diese Entwicklung ab, wie das Technik-Magazin "digital pioneers" berichtete. Nun ist die Transkription von Sprachnachrichten in ihrer letzten Entwicklungsphase und ermöglicht für ausgewählte Sprachen die neue Sprache-zu-Text-Funktion.

Dabei unterstreicht WhatsApp die Einhaltung des Datenschutzes beim Verschriftlichen der Audionachrichten: "Die Transkripte werden auf deinem Gerät erstellt, das heißt, niemand sonst, nicht einmal WhatsApp, kann deine persönlichen Nachrichten anhören oder lesen", wie es in der Mitteilung zur neuen Funktion heißt. Da die Transkription direkt in der App auf dem eigenen Gerät stattfindet, soll durch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung die größtmögliche Sicherheit der Nutzer:innen-Daten ermöglicht werden.

Doch die Nutzung einiger Sprachen wird noch dauern. Wie das Unternehmen mitteilte, werden erst "einige ausgewählte Sprachen eingeführt". Besonders Android-User:innen haben hier das Nachsehen. Für Android-Geräte werden zum Start der neuen Funktion nur diese Sprachen unterstützt:

Englisch

Spanisch

Portugiesisch

Russisch

Für iOS-User:innen führt WhatsApp sein neues Transkriptions-Feature für deutlich mehr Sprachen ein:

Englisch

Spanisch und Portugiesisch

Französisch

Deutsch

Italienisch

Japanisch, Koreanisch

Russisch

Türkisch

Chinesisch

und Arabisch

Diese Sprachen werden dann ab dem Update iOS 17 unterstützt: Dänisch, Finnisch, Hebräisch, Malaiisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch und Thai. Einen konkreten Starttermin für das Audio-zu-Text-Tool nannte der Nachrichtendienst bislang noch nicht: "Transkripte werden in den kommenden Wochen weltweit zunächst für einige ausgewählte Sprachen eingeführt", so WhatsApp.

So funktioniert das Verschriftlichen von Sprachnachrichten

Um die neue Funktion zu nutzen, muss dies in den WhatsApp Einstellungen angepasst werden. So geht die Aktivierung des Transkribier-Tools:

Öffnen der Einstellungen im Nachrichtendienst. Unter Chats > 'Transkriptionen von Sprachnachrichten' aktivieren. Ist dies aktiviert, kann die bevorzugte zu transkribierende Sprache ausgewählt werden.

Die empfangenen Sprachnachrichten können dann mit einem langen Drücken auf die Sprachnachricht in Text verwandelt werden. Anschließend kann über das Dialogfeld "Transkribieren" die Nachricht in schriftlicher Form ausgegeben werden. Wichtig hierbei: Die richtige Sprache auswählen, die auch in der Audiodatei gesprochen wird. Sonst zeigt die App eine Fehlermeldung an.

