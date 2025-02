Für 5 Millionen US-Dollar: Trump plant "Gold Card" für reiche Migranten

Donald Trump will schwerreichen Einwanderern für fünf Millionen Dollar ein unbegrenztes Aufenthaltsrecht in den USA gewähren – auch russische Oligarchen sind willkommen.

Das Wichtigste in Kürze Trump will eine "Gold Card" für fünf Millionen Dollar einführen, die ein unbegrenztes Aufenthaltsrecht in den USA ermöglicht.

Das Programm soll das bisherige EB-5-Visum ersetzen und könnte auch den Weg zur US-Staatsbürgerschaft ebnen.

Trump erwartet, dass wohlhabende Investoren - darunter möglicherweise auch russische Oligarchen - ins Land kommen, viel Geld ausgeben und Steuern zahlen.

Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump, will die US-Regierung die Möglichkeit schaffen, ein als "Gold Card" bezeichnetes Visum für unbegrenztes Aufenthaltsrecht in den Vereinigten Staaten zu erwerben.

Wir werden etwas anderes tun, das sehr, sehr gut sein wird. Wir werden eine Goldkarte verkaufen. Es gibt eine Green Card, dies ist eine Goldkarte. Donald Trump

Der Erwerb könnte fünf Millionen Dollar kosten und eine US-Staatsbürgerschaft ermöglichen, sagte Trump im Weißen Haus. "Mit dem Kauf dieser Karte kommen reiche Leute in unser Land", sagte Trump. "Sie werden reich sein und erfolgreich, und sie werden viel Geld ausgeben und viele Steuern zahlen und viele Leute einstellen." Er glaube, dass das "extrem erfolgreich sein wird". Etwas Ähnliches sei noch nie versucht worden.

Auf die Frage, ob das auch für russische Oligarchen gelte, antwortete Trump, das sei "wahrscheinlich" - er könne sich durchaus vorstellen, dass Oligarchen unter den Interessenten sind. Er kenne da "viele nette Leute". Seinen Worten zufolge soll das Programm in etwa zwei Wochen beginnen.

Handelsminister kündigt Abschaffung der "Green Card" an

In den USA können Ausländer bereits jetzt eine Green Card - also eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis - durch Investitionen erhalten. US-Handelsminister Howard Lutnick kündigte jedoch an, das EB-5-Programm abzuschaffen.

Stattdessen soll Trumps "Gold Card"-Programm eingeführt werden. Trump rechnet nach eigenen Angaben damit, "eine Million" dieser Aufenthaltstitel für je fünf Millionen Dollar zu verkaufen.