Fußball-EM 2024: Wer spielt im Viertelfinale? Diese Teams kämpfen um den Einzug ins Halbfinale

Nun stehen alle Partien des Viertelfinales der Europameisterschaft 2024 fest. Ein Überblick der Duelle.

Spanien triumphiert: Viertelfinalgegner für Deutschland steht fest

Erstes Viertelfinale am Freitag

Am Freitag (5. Juli) tritt im ersten Viertelfinale die Deutsche Nationalmannschaft von Trainer Julian Nagelsmann gegen das Team aus Spanien an. Um 18 Uhr ist Anpfiff in Stuttgart.

Für das zweite Viertelfinale am Freitag hat sich am Montag (1. Juli) Frankreich gegen Belgien durchgesetzt. Auch Portugal schaffte nach Elfmeterschießen gegen Slowenien den Einzug ins Viertelfinale. Die beiden Mannschaften treten am Freitag um 21 Uhr im Hamburger Volksparkstadion gegeneinander an.

Deutschland gegen Spanien: 18 Uhr in Stuttgart

Frankreich gegen Portugal: 21 Uhr in Hamburg

Das sind die Spiele am Samstag

Für den zweiten Spieltag des Viertelfinales tritt das Team aus England gegen die Schweiz an. Die beiden Mannschaften spielen am Samstag (6. Juli) um 18 Uhr in Düsseldorf um den Einzug ins Halbfinale.

Außerdem qualifizierten sich die Teams aus den Niederlanden und der Türkei für die kommenden Viertelfinalspiele. Am Dienstag (2. Juli) unterlag Rumänien gegen die Nationalmannschaft der Niederlande mit 3:0.

Das Team von Trainer Rangnick aus Österreich verpasste das Viertelfinale mit einem 1:2 gegen die Auswahl der Türkei.

England gegen die Schweiz: 18 Uhr in Düsseldorf

Niederlande gegen die Türkei: 21 Uhr in Berlin

