Galeria Karstadt Kaufhof: Welche Filialen schließen, welche wurden gerettet?

Celle: Das Warenhaus in Celle sei laut Stadt seit Mitte Juni geschlossen. Einer Stadtsprecherin zufolge stehe "die Nachnutzung des stark sanierungsbedürftigen Gebäudes", das einer Eigentümergemeinschaft gehöre, "derzeit noch nicht fest". Mehrere Optionen würden geprüft. Demnach halte der Oberbürgermeister es für eine Option, dass das Gebäude abgerissen werde und etwa kleinere Einzelhandelseinheiten und Grünflächen entstehen könnten. Die Entscheidung darüber liege jedoch bei der Eigentümergemeinschaft. Den Angaben der Gewerkschaft Verdi zufolge seien in der Filiale Celle etwa 60 Personen beschäftigt gewesen.

Celle: Das Warenhaus in Celle sei laut Stadt seit Mitte Juni geschlossen. Einer Stadtsprecherin zufolge stehe "die Nachnutzung des stark sanierungsbedürftigen Gebäudes", das einer Eigentümergemeinschaft gehöre, "derzeit noch nicht fest". Mehrere Optionen würden geprüft. Demnach halte der Oberbürgermeister es für eine Option, dass das Gebäude abgerissen werde und etwa kleinere Einzelhandelseinheiten und Grünflächen entstehen könnten. Die Entscheidung darüber liege jedoch bei der Eigentümergemeinschaft. Den Angaben der Gewerkschaft Verdi zufolge seien in der Filiale Celle etwa 60 Personen beschäftigt gewesen.

Hildesheim: Verdi zufolge soll die Filiale in Hildesheim Ende Januar geschlossen werden, aktuell stehe sie weiter auf der Schließungsliste. Die Zahl der Beschäftigten liege dort bei 70 bis 80. "Als Stadt arbeiten wir im Hintergrund mit allen Beteiligten mit Hochdruck daran, eine nachhaltige Lösung für den Fall zu erarbeiten, dass es tatsächlich zur Schließung der hiesigen Filiale kommt", so ein Sprecher der Stadt laut dpa.

Hildesheim: Verdi zufolge soll die Filiale in Hildesheim Ende Januar geschlossen werden, aktuell stehe sie weiter auf der Schließungsliste. Die Zahl der Beschäftigten liege dort bei 70 bis 80. "Als Stadt arbeiten wir im Hintergrund mit allen Beteiligten mit Hochdruck daran, eine nachhaltige Lösung für den Fall zu erarbeiten, dass es tatsächlich zur Schließung der hiesigen Filiale kommt", so ein Sprecher der Stadt laut dpa.

Braunschweig: Der Standort in der zweitgrößten Stadt Niedersachsens hatte zunächst ebenfalls auf der Schließungsliste gestanden. Im April kam jedoch die Erleichterung: Galeria Karstadt Kaufhof und die Volksbank Brawo als Vermieterin konnten sich auf ein Konzept zur langfristigen Entwicklung des Warenhauses verständigen.

Braunschweig: Der Standort in der zweitgrößten Stadt Niedersachsens hatte zunächst ebenfalls auf der Schließungsliste gestanden. Im April kam jedoch die Erleichterung: Galeria Karstadt Kaufhof und die Volksbank Brawo als Vermieterin konnten sich auf ein Konzept zur langfristigen Entwicklung des Warenhauses verständigen.

Oldenburg: Ähnlich wie die Filiale in Braunschweig sollte das Haus in Oldenburg zunächst geschlossen werden. Aufgrund von Zugeständnissen der Vermieter konnte eine Schließung aber verhindert werden.

Oldenburg: Ähnlich wie die Filiale in Braunschweig sollte das Haus in Oldenburg zunächst geschlossen werden. Aufgrund von Zugeständnissen der Vermieter konnte eine Schließung aber verhindert werden.