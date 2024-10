Galt lange als unmöglich: 16-Jähriger spielt als erster Mensch Tetris durch

Ein amerikanischer Teenager hat es geschafft, den Klötzchen-Klassiker Tetris erstmals komplett durchzuspielen. Allerdings benutzte er eine modifizierte Version, die die berüchtigten Abstürze der höheren Levels verhinderte.

Das Wichtigste in Kürze Jahrzehntelang galt es als kaum möglich, in der klassischen Tetris-Version über Level 29 zu kommen.

Jetzt gelang es einem Teenager, bis zum Schluss durchzuspielen und wieder bei Level 0 zu landen.

Der 16-jährige "dogplayingtetris" spielte jedoch mit einer modifizierten Version von Tetris.

Ein US-Teenager hat es als erster Mensch geschafft, das Videospiel Tetris in einer modifizierten Version komplett durchzuspielen und wieder zum Anfang zurückzukehren. Der 16-Jährige, der unter dem Pseudonym "dogplayingtetris" bekannt ist, erreichte in einem Twitch-Livestream innerhalb von rund 80 Minuten das Ende der klassischen NES-Version, indem er über das Level 255 hinausspielte.

Danach sprang der Zähler wieder auf Level 0. In einem zweiten Durchgang schaffte er es bis Level 91. Allerdings benutzte er eine modifizierte Version, die die berüchtigten Abstürze der höheren Level verhinderte - eine wesentliche Abweichung von früheren Rekordversuchen.

Tetris, bei dem unterschiedlich geformte Blöcke von oben herabfallen und so platziert werden müssen, dass sie vollständige Reihen bilden, erschien in den 1980er-Jahren auf der Nintendo-Konsole NES. Volle Reihen verschwinden, während unvollständige stehen bleiben und den Bildschirm schließlich verstopfen: Game over.

Jahrzehnte galt es als kaum möglich, über das Level 29 hinauszukommen, in dem die Klötze so schnell fallen, dass man mit gewöhnlichen Tastenbewegungen nicht mehr schnell genug ist. Doch in den vergangenen Jahren entwickelten Spieler Techniken mit Namen wie "Hypertapping" und "Rolling", bei denen man extrem schnell auf die Knöpfe des Controller drückt oder die Finger darauf rollt.

Absturzgefahr nach Level 155

Zwar gelang es Spielern, deutlich über das gefürchtete Level 29 hinauszukommen, doch schon bald tauchten neue Probleme auf. In den späteren Leveln, ab etwa Level 138, zeigen die Klötzchen teils ungewöhnliche Farbmuster, die sie schwerer erkennbar machen. Ab Level 155 besteht zudem eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Spiel beim Abbau kompletter Reihen abstürzt. Diese Fehler beendeten frühere Rekordversuche abrupt, wie etwa den des 13-jährigen Spielers "BlueScuti", der im Januar auf Level 157 einen Absturz erlebte.

Der 16-jährige "dogplayingtetris" spielte jedoch mit einer modifizierten Version von Tetris, die ihn vor solchen Abstürzen schützte. Trotzdem stellte das Spiel auch für ihn noch Herausforderungen bereit: So muss man auf Level 235 ganze 810 Reihen abbauen, um weiterzukommen, und die dunkelgrünen Klötze in diesem Level sind besonders schwer zu erkennen.

