Gardasee-Region: Überschwemmungen und Erdrutsche nach heftigem Unwetter

Starke Regenfälle verursachten in mehreren Regionen um den Gardasee schwere Verwüstungen, darunter Erdrutsche, die Ortschaften und Straßen blockierten. Die Freiwillige Feuerwehr ist im Einsatz, um die betroffenen Gebiete von Schlamm und Trümmern zu befreien.

In den nächsten Tagen wird kein weiterer Regen erwartet, was die Lage entspannt.

Die Feuerwehr war unter anderem im Etschtal und in Brescia im Einsatz, nachdem heftige Regenfälle Erdrutsche verursacht hatten.

Das Wichtigste in Kürze

Die Ferienzeit erreicht Ende Juli in den italienischen Urlaubsregionen ihren Höhepunkt und der Gardasee ist wie gewohnt ein Magnet für Tourist:innen. Doch die Region kämpft derzeit nicht nur mit der Hitze, sondern auch mit Extrem-Regen.

Unwetter am Gardasee: Diese Regionen waren betroffen

Im Etschtal südlich von Trient gab es laut "ildolomiti.it" am 28. Juli 40 Millimeter Niederschlag in nur einer halben Stunde – das entspricht 40 Liter. Diese intensiven Regenfälle führten zu einem massiven Erdrutsch, der die Orte I Grezzi und Le Basse sowie die SS 12, die Parallelstraße zur Brennerautobahn, verschüttete.

"In Mattarello haben die starken Regenfälle einen bedeutenden Erdrutsch verursacht, der die Gebiete I Grezzi und Le Basse sowie die ehemalige SS 12 betroffen hat. Die freiwilligen Feuerwehrleute von Mattarello, die in dieser Nacht von den Kollegen aus Besenello und Ravina unterstützt wurden, sind dabei, das Gebiet von Schlamm und Trümmern zu befreien", teilte der Feuerwehrverband der Provinz Trient auf Facebook mit.

Verletzte gab es keine. Trotzdem trübt die Naturkatastrophe nicht nur die Urlaubsstimmung, sondern sorgt auch für Existenzängste bei den Anwohner:innen.

In der Ortschaft Bracagnoli drang ein weiterer Erdrutsch in 20 bewohnte Häuser ein, die evakuiert werden mussten. Eine nahegelegene Möbelfabrik wurde ebenfalls von Schlamm und Kies überflutet.

Die Region Brescia westlich des Gardasees war ebenfalls stark betroffen, besonders die Gaver-Ebene nördlich der Stadt. Ein Erdrutsch unterbrach die Provinzstraße SP 669, und mehrere Bäche traten über die Ufer. Dies isolierte zwei Häuser und etwa 20 Menschen, während Wasser, Schlamm und Kies in mehrere weitere Häuser eindrangen.

Wetter-Extreme in Italien: So wird das Wetter in den nächsten Tagen