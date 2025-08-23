Anzeige
Spektakulärer Mordfall

Gefängnis-Regeln missachtet: Brüder Menendez bleiben in Haft

  • Aktualisiert: 23.08.2025
  • 06:48 Uhr
  • dpa
Die Hoffnungen der Brüder Menendez auf eine baldige Freilassung haben sich erst einmal zerschlagen.
Die Hoffnungen der Brüder Menendez auf eine baldige Freilassung haben sich erst einmal zerschlagen.© Uncredited/California Dept. of Corrections via AP/dpa

Sie sind die Vorlage für eine Netflix-Serie: Die Brüder Menendez sitzen wegen Mordes an ihren Eltern in Haft. Und das bleibt auch zunächst so.

Anzeige

Die wegen Mordes an ihren Eltern verurteilten Brüder Erik und Lyle Menendez bleiben zunächst in Haft. Ein Bewährungsausschuss im US-Bundesstaat Kalifornien lehnte am Freitag (23. August) eine vorzeitige Freilassung von Lyle Menendez ab. Am Tag davor war schon der Antrag seines Bruders verworfen worden. Nach US-Medienberichten spielte vor allem eine Rolle, dass die Brüder Regeln im Gefängnis missachteten.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Dabei soll es etwa um die illegale Nutzung von Handys gegangen sein.

Anzeige
Anzeige

Ermordung der Eltern in Beverly Hills

Erik und Lyle Menendez sitzen seit 1990 hinter Gitter. Sie waren nach einer schockierenden Gewalttat in Beverly Hills festgenommen worden. 1989 hatten die damals 19 und 21 Jahre alten Brüder ihre wohlhabenden Eltern Jose und Kitty Menendez im Wohnzimmer ihres Elternhauses erschossen. Das Interesse an dem Fall war wieder gestiegen, nachdem zwei Netflix-Produktionen das Mord- und Justizspektakel 2024 aufgerollt hatten.

Im Mai dieses Jahres hatte ein Richter in Los Angeles für die Brüder ein neues Strafmaß von 50 Jahren Haft festgesetzt. Damit eröffnete er den beiden die Möglichkeit auf eine Freilassung auf Bewährung. Nachdem ihre Anträge nun abgelehnt wurden, können die Brüder nach Angaben von US-Medien in drei Jahren einen neuen Anlauf starten. Zudem könnte der kalifornische Gouverneur sie begnadigen.

Die Familie von Lyle Menendez erklärte nach Angaben der "New York Times": "Wir sind von der heutigen Entscheidung natürlich enttäuscht, aber nicht entmutigt." Sie wollten weiter für die Freilassung von Lyle und seinem Bruder Erik kämpfen. Nach Angaben der "Los Angeles Times" wiesen Verwandte und Freunde den Bewährungsausschuss darauf hin, dass die Brüder im Gefängnis zum Beispiel Programme für Häftlinge ins Leben gerufen hätten, darunter zur Aggressionsbewältigung und Meditation.

Vorwürfe von Missbrauch

Anfangs hatten die Brüder den Mord an ihren Eltern geleugnet. Später erklärten sie, sie seien jahrelang von ihren Eltern sexuell, psychisch und körperlich missbraucht worden und hätten aus Angst vor ihnen gehandelt. Im ersten Strafprozess gegen die Millionärssöhne gab es Schilderungen über Missbrauch durch den Vater. Doch am Ende platzte das Verfahren - die Geschworenen konnten sich 1994 nicht einstimmig auf ein Urteil einigen.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

In einem zweiten Prozess wurden die Brüder 1996 dann wegen Doppelmordes schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit einer Freilassung verurteilt. In diesem Verfahren hatte der zuständige Richter Aussagen über den mutmaßlichen sexuellen Missbrauch weitgehend untersagt. Laut der Staatsanwaltschaft töteten die Brüder aus Habgier, um an das Vermögen ihrer Eltern heranzukommen.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 22. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 22. August 2025 | 19:45

  • 07:51 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 22. August 2025 | 18:00

  • 11:44 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 22. August 2025 | 15:45

  • 11:31 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 22. August 2025 | 08:25

  • 04:58 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 21. August 2025 | 19:45

  • 26:05 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 21. August 2025 | 18:00

  • 11:29 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 21. August 2025 | 15:45

  • 10:30 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 21. August 2025 | 08:25

  • 05:24 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 20. August 2025 | 19:45

  • 26:15 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 20. August 2025 | 18:00

  • 11:39 Min
  • Ab 12
Mehr News
Waldbrände in Griechenland
News

Mehr als 300 Brandstifter in Griechenland festgenommen

  • 23.08.2025
  • 06:02 Uhr
Der russische Außenminister Sergej Lawrow.
News

Moskau hält Treffen von Putin und Selenskyj für unrealistisch

  • 23.08.2025
  • 05:43 Uhr
Ghislaine Maxwell
News

Ministerium gibt Aussagen von Epstein-Vertrauter über Trump und Clinton frei

  • 23.08.2025
  • 04:57 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250822-935-785333
News

Höhere Steuern für Reiche? Klingbeil bleibt bei Vorschlag

  • 23.08.2025
  • 03:11 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250822-99-806932
News

Ermittlungen zu geheimen Dokumenten: FBI-Razzia gegen Trumps Ex-Sicherheitsberater

  • 22.08.2025
  • 23:32 Uhr
Mehrere Tote bei Busunfall in New York
News

Fünf Tote bei Busunfall in New York

  • 22.08.2025
  • 21:49 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250818-935-775598
News

Wagenknecht kritisiert Merz: Bundeswehr-Stationierung in der Ukraine ist "Wahnsinn"

  • 22.08.2025
  • 19:58 Uhr
GERMANY-POLITICS/STATES-MERZ
News

Zufrieden mit Schwarz-Rot, Herr Söder? CSU-Chef im ARD-Sommerinterview

  • 22.08.2025
  • 17:11 Uhr
In Menden kam ein Mann nach Schüssen ums Leben
News

Schüsse in Menden - Ein Toter, Polizei fahndet nach 40-Jährigem

  • 22.08.2025
  • 16:38 Uhr
GERMANY-POLITICS/
News

Legt Schwerdtner gegen Merz nach? ZDF-Sommerinterview mit Linken-Chefin

  • 22.08.2025
  • 16:33 Uhr