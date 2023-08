Gefahr auch für Deutschland? Tornado wütet bereits an der Adria

Das Wetter in Europa spielt derzeit verrückt. Nach wochenlanger Hitzeperiode wechseln sich die Schlechtwetter-Fronten gerade ab: Ein Tief jagt das nächste. Soeben hat ein Tornado in Slowenien Dächer abgedeckt und Gebäude beschädigt. Noch ist er "in Fahrt".

Anzeige

Tornadoalarm in Slowenien und an der Adriaküste. Nach heftigen Unwettern mit Großhagel folgten laut "Extremwetter.tv" mehrere Windhosen, die besonders bewegungsfreudig zu sein scheinen. Ein Tornado allein hat in Slowenien starke Schäden an Häusern angerichtet und zahlreiche Dächer abgedeckt. Auch an der beliebten Adriaküste bei Jesolo dreht ein Tornado kräftig auf.

Im Video: Erschreckendes Video - Tornado fegt über Vorort hinweg

Orkan Xan steht schon vor der Tür

Die derzeitige Wetterlage hat mit Sommer, wie wir ihn uns wünschen, nichts zu tun. Im Süden wüten Tornados, bei uns regnet es dermaßen aus Eimern, dass sogar das weltgrößte Heavy-Metal-Festival in Wacken im Schlamm versinkt.

Auch wenn der Tornado-Alarm aktuell nur für Slowenien und die Adriaküste Relevanz hat - natürlich könnte er auch an Fahrt aufnehmen und für noch mehr Schäden auch in anderen Regionen sorgen. Für Deutschland wäre das keine gute Nachricht - denn hierzulande ist man mehr als genug mit Orkan Xan beschäftigt, der in unseren Breitengraden sein Unwesen treibt und direkt vor der Türe Deutschlands "steht".

Orkan Xan geizt nicht mit seiner Kraft: Es werden schwere Sturmböen bis 100 km/h erwartet, die für umfallende Bäume und abbrechende Äste sorgen könnten, so "The Wheather Channel". Im Süden Deutschlands kommt zu alldem noch eine sogenannte "5b-Lage" hinzu: Warme Mittelmeerluft aus Richtung Süden wird um die Alpen herumgeführt und regnet sich an der Alpen-Nordseite ab. Dieses Szenario könnte in einen unwetterartigen Dauerregen münden.