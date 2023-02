Gehälter in Deutschland: 60 Berufe im Vergleich

Wer verdient was in Deutschland? Eine spannende Frage - für alle, die sich für eine berufliche Richtung entscheiden möchten und das Gehalt eine wesentliche Rolle spielt. Aber auch für diejenigen, die wissen möchten, wie weit sie mit ihrem Gehalt vom Durchschnittswert entfernt liegen. Das Jobportal "Stepstone" hat soeben seinen Gehaltsreport 2023 vorgelegt.

Das Wichtigste in Kürze Großverdiener in Deutschland sind Ärzt:innen.

Durchschnittsgehalt liegt bei 43.800 Euro.

Schlusslicht im Verdienst sind Arbeitnehmer:innen im Hotel- und Gastgewerbe.

Sicher - das Gehalt spielt eine wesentliche Rolle - auch wenn es um die Zufriedenheit im Job geht. Wobei "eine gute Bezahlung" im Auge des Betrachters und den eigenen Ansprüchen liegt. Denn klar ist: In manchen Berufssparten kann man sich keine goldene Nase verdienen. Manchen Arbeitnehmer:innen ist da der Berufsethos wichtiger.

Ärzt:innen sind die Großverdiener

Was aber ist denn nun ein faires Gehalt? Um diese Frage beantworten zu können, hilft der aktuelle Gehaltsreport von "Stepstone". Damit lässt sich das eigene Gehalt deutlich besser einschätzen. Insgesamt wurden mehr als eine halbe Million Gehälter von Vollzeitbeschäftigten ausgewertet. Die Daten geben Auskunft über die Bezahlung in verschiedenen Berufen und Branchen. Laut "Stepstone" werden aber auch regionale Unterschiede oder der Gender Pay Gap ersichtlich.

Über alle Berufssparten hinweg sind Ärzt:innen die Großverdiener. Sie verdienen in der Regel das Doppelte im Vergleich zum Durchschnittsgehalt von 43.800 Euro. Wenn nicht sogar mehr. Berater, Ingenieure und IT-Experten zählen ebenfalls zu den Spitzenverdienern mit durchschnittlichen Gehältern zwischen 52.000 und 54.000 Euro. Handwerker liegen mit 40.000 Euro im Mittel, Berufstätige im Gesundheitswesen erhalten rund 38.100 Euro Jahresbrutto.

Einflussfaktoren

Das exakt gleiche Gehalt für den gleichen Beruf? So einfach ist es nicht. Viele Faktoren beeinflussen die Höhe des Verdienstes. Schulabschluss, Ausbildung, Berufserfahrung, die Region oder das Geschlecht haben Einfluss auf die Höhe des Gehalts. Dass Berufseinsteiger weniger verdienen als Beschäftigte, die mehr als zehn Jahre im Job sind, dürfte nicht für Irritationen sorgen. Generell aber kann man sagen, das in großen Unternehmen eher das größere Gehalt lockt als in kleinen Familienbetrieben - die aber andere Vorteile mit sich bringen. Und: Akademiker:innen verdienen im Mittel 58.600 Euro, Beschäftigte ohne Studienabschluss 41.500 Euro. On top kommt noch das Ost-West-Gefälle aller Bundesländer ohne Berlin, das im Schnitt 15 Prozent ausmacht.

Auch 2023 gibt es zwischen Frauen und Männern keine Gleichheit in Sachen Bezahlung. Der Gender Pay Gap beträgt laut "Stern" durchschnittlich 13 Prozent. Das heißt: Frauen erhalten bei gleicher Qualifikation deutlich weniger Gehalt als Männer.

Liste durchschnittlicher Jahresgehälter

Oberarzt/-ärztin: 122.080 Euro

Facharzt/-ärztin: 93.853 Euro

Arzt/Ärztin: 78.204 Euro

Zahnarzt-/ärztin: 75.113 Euro

Assistenzarzt/-ärztin: 62.343 Euro

Pflegedienstleiter/in: 49.300 Euro

Sozialpädagoge/-in: 42.050 Euro

Pflegefachkraft: 39.262 Euro

Altenpfleger/-in: 38.176 Euro

Physiotherapeut/-in: 34.207 Euro

Elektriker/-in: 42.057 Euro

Industriemechaniker/-in: 41.534 Euro

Mechatroniker/-in: 39.561 Euro

Maschinenführer/-in: 38.653 Euro

KFZ-Mechatroniker/-in: 31.993 Euro

IT-Projektmanager/-in: 63.982 Euro

IT Consultant: 55.597 Euro

Software-Entwickler/-in: 52.265 Euro

Systemadministrator/-in: 47.633 Euro

Fachinformatiker/-in Systemintegration: 36.494 Euro

Chief Financial Officer (CFO): 113.691 Euro

Betriebswirt/-in: 47.149 Euro

Versicherungsfachmann/-frau: 44.659 Euro

Bankkaufmann/-frau: 44.418 Euro

Buchhalter/-in: 40.718 Euro

Einkäufer/-in: 42.423 Euro

Disponent/-in: 39.031 Euro

Speditionskaufmann/-frau: 37.092 Euro

Berufskraftfahrer/-in: 32.688 Euro

Fachkraft für Lagerlogistik: 32.079 Euro

Key Account Manager/-in: 67.067 Euro

Sales Manager/-in: 65.155 Euro

Vertriebsmitarbeiter/-in Innendienst: 38.686 Euro

Vertriebsmitarbeiter/-in: 37.129 Euro

Bürokaufmann/-frau: 31.808 Euro

Senior Consultant: 72.565 Euro

Unternehmensberater/-in: 64.321 Euro

Business Analyst: 57.847 Euro

Consultant: 54.547 Euro

Arbeitsvorbereiter/-in: 46.879 Euro

Schichtleiter/-in: 45.260 Euro

Küchenchef/-in: 43.173 Euro

Event-Manager/-in: 40.886 Euro

Reiseverkehrskaufmann/-frau: 33.152 Euro

Koch/Köchin: 30.568 Euro

HR Manager: 65.235 Euro

Personalreferent/-in: 50.228 Euro

HR Business Partner: 44.484 Euro

Recruiter: 41.687 Euro

Personalsachbearbeiter/-in: 41.341 Euro