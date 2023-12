Eine aktuelle Studie zeigt, dass die Generation Z unter sogenannter "Speisekarten-Angst" leidet. Bedeutet: Die Betroffenen fühlen sich gestresst, wenn sie in Restaurants essen gehen. Die Gründe dafür sind vielfältig.

Das bedeutet "Speisekarten-Angst" für die Gen Z

Ausgehen und Spaß haben: Für etliche junge Menschen bedeutet das heutzutage auch Stress.

Eine überraschende Mehrheit junger Menschen gab an, unter "Speisekarten-Angst" zu leiden. Bedeutet: Sie empfinden Stress dabei, in der Öffentlichkeit zu essen. Das hat eine Studie der britischen Restaurantkette "Prezzo" ergeben.

Zu den Hintergründen: Forscher haben über 2.000 Menschen danach befragt, wie entspannt sie sich beim Essen in Restaurants fühlen, um zu erfahren, wie angenehm die Erfahrung für sie ist. Etwa 86% der Gen Z-Erwachsenen (im Alter von 18 bis 24 Jahren in dieser Studie) gaben zu, unter "Speisekarten-Angst" zu leiden, wenn sie in Restaurants essen.

Einige dieser jungen Erwachsenen (34 %) gaben an, sich dabei sogar so ängstlich zu fühlen, dass sie andere Personen am Tisch bitten, mit den Kellnern für sie zu sprechen. "Während sich die meisten Menschen auf das Essen (während der Urlaubs-Saison) freuen, wissen wir – wie unsere Forschung zeigt –, dass es für einige stressig sein kann", sagte Dean Challenger, CEO von Prezzo, in einer Erklärung gegenüber der "New York Post" (15.12.).

"Speisekarten-Angst": Die Gründe für den Stress im Restaurant

Und was sind die Gründe dafür, dass die Gen Z so einen Stress im Restaurant verspürt? Die "New York Times" schreibt, dass die zunehmend hohen Kosten für Mahlzeiten im Restaurant Angst bei den jungen Leuten auslösen. Zusammen mit der Sorge der Befragten, nichts auf der Speisekarte zu finden, das ihnen gefällt oder dass sie die Bestellung nachher bereuen könnten.

40 % der Gen Z-Kundinnen und Kunden gaben sogar an, dass sie sich gegen einen Restaurant-Besuch entscheiden würden, wenn sie nicht zuvor das Menü einsehen könnten.

USA: Ein ähnliches Ergebnis über Ängste wie in Großbritannien

Eine ähnliche Studie, die in den Vereinigten Staaten durchgeführt wurde, ergab laut "New York Post" ein ähnliches Ergebnis: Drei von zehn Amerikanern würden unter "Speisekarten-Angst" leiden. Die Gen Z sei davon mehr betroffen als ältere Generationen.

Die Umfrage unter 2.000 Erwachsenen ergab, dass jüngere Generationen beim Bestellen viel eher Ängste haben - 41 % der Gen Z und Gen Y/Millennials (Jahrgänge zwischen 1981 und 1995/96), verglichen mit nur 15 % der Gen X (Jahrgänge zwischen 1965 und 1980) und Babyboomer (Jahrgänge zwischen 1946 und 1964). Die Gen Z schnitt dabei am alarmierendsten ab: Sie verspürt den größten Stress bei vermeintlich unbedeutenden und angenehmen Aktivitäten wie Urlaub machen und essen gehen.

Auch Gabriel Rubin, Professor für Justizstudien an der Montclair State University in New Jersey, hat kürzlich eine Studie veröffentlicht, die besagt, dass die Gen Z mehr Angst vor der Welt hat als frühere Generationen. Er erklärte, dass viele Menschen der Gen Z, die er untersucht hat, Schwierigkeiten haben, in der realen Welt zu sozialisieren. "Sie sind 'Digital Natives'. Während Covid haben sie wichtige persönliche soziale Fähigkeiten verpasst", sagte Rubin der "New York Post". "Weil so viele Menschen der Gen Z ängstlich sind und weil so viele Probleme mit nicht-digitalen sozialen Räumen haben, werden selbst einfache Aktivitäten wie das Bestellen von Essen manchmal vermieden."