Gibt es bald Amazon-Filialen in Deutschland?

Wird man bald in Amazon-Filialen vor Ort shoppen gehen können? Auf jeden Fall plant der Online-Riese ein Filialnetz zu erschließen. Wo und wann ist allerdings noch offen. Auch in Deutschland könnten Geschäfte entstehen.

Anzeige

Amazon geriet in der letzten Zeit häufig in die Schlagzeilen: Die Ankündigungen von rund 18.000 Entlassungen, ein höherer Mindestbestellwert für einen kostenlosen Versand und ein Mitarbeiter sei sogar in Leipzig in einem Amazon-Logistikzentrum gestorben, ohne dass der Betrieb eingestellt wurde. Nun sollen also auch mal wieder gute Nachrichten von Seiten des Online-Versandhändlers kommen? Auf jeden Fall wird es spannend werden.

Wie Amazon-Chef Andy Jassy in einem Interview mit der "Financial Times" einräumte, wolle Amazon in naher Zukunft insbesondere im stationären Handel expandieren und 2023 in diesem Bereich "groß werden", schreibt "Chip" und beruft sich auf das Interview.

Kommen also Amazon-Filialen nach Deutschland?

Bisher ist noch nicht klar, in welchen Ländern der Online-Gigant beabsichtigt, neue Märkte zu eröffnen. Allerdings dürfte es – falls Amazon sein Vorhaben tatsächlich umsetzen wird – künftig auch in Deutschland neue Filialen geben, schätzt "Chip" die Lage ein.

Bisher hatte Amazon diesen Schritt vor allem in den USA gewagt. Allerdings war dies eher von "experimenteller Natur" Daher wird es jetzt um so interessanter werden, zu beobachten, wie genau Amazon sein Vorhaben umsetzen wird. Bisher ist der Konzern ja dafür bekannt, die Rolle des Marktführers zu übernehmen – dies wird er sich wohl auch nicht nehmen lassen.