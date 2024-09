Erleichterung in Wadgassen: Vermisste Mutter und Baby wohlbehalten gefunden

Seit mehr als einer Woche galten eine 35-Jährige aus Wadgassen im Saarland und ihr Baby als vermisst. Nun fand die Suche ein glückliches Ende.

Die vermisste Christiana D. aus Wadgassen im Saarland und ihr Baby sind wohlbehalten gefunden worden. Die Polizeiinspektion Saarlouis gab am Dienstag (3. September) bekannt, dass die öffentliche Fahndung nach den beiden eingestellt worden sei. "Die Polizei bedankt sich für die Hinweise und die Aufmerksamkeit der Bevölkerung", fügte die Behörde hinzu.

Die Fahnder:innen entdeckten die Vermissten in Neunkirchen, wie die "Saarbrücker Zeitung" berichtete. Beamt:innen sollen die beiden bereits am Samstag (31. August) aufgespürt haben. "Der Frau und dem Säugling soll es gut gehen", so die Zeitung weiter.

Seit Tagen vermisst

Die 35-Jährige galt bereits seit dem 21. August gemeinsam mit ihrem zehn Monate alten Säugling als vermisst. Zuletzt war Christiana D. mit ihrem Sohn auf dem Weg von einer Betreuungseinrichtung in Wadgassen in Richtung Bahnhof Bous gesehen worden.

Die Mitarbeiter:innen der Sozialeinrichtung machten sich besonders Sorgen um die Gesundheit des Babys. Unmittelbar nach dem Verschwinden der Mutter und ihres Babys war berichtet worden, sie habe Verwandte in Hessen und könne dort oder auf dem Weg dorthin sein.