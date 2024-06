Glühende Hitze in Saudi-Arabien: Mindestens 64 Todesopfer in Mekka

Die Hitze in Saudi-Arabien macht derzeit den Hunderttausenden Gläubigen in Mekka zu schaffen. Während der Wallfahrt Hadsch kamen Dutzende ums Leben.

Das Wichtigste in Kürze Seit Freitag befinden sich Hunderttausende Gläubige für die muslimische Wallfahrt Hadsch in Saudi-Arabien.

Aufgrund der Hitze in dem Land kamen bislang mindestens 64 Menschen ums Leben.

Behörden rufen die Muslim:innen dazu auf, mehrere Maßnahmen gegen die Hitze zu ergreifen.

Die Zahl der Todesopfer durch große Hitze bei der muslimischen Wallfahrt Hadsch in Saudi-Arabien ist auf mindestens 64 gestiegen. Das Außenministerium in Jordanien bestätigte am Dienstag (18. Juni) den Tod von 41 jordanischen Pilger:innen. Tunesiens staatliche Nachrichtenagentur TAP berichtete unter Berufung auf eine Quelle im tunesischen Konsulat in Dschidda, dass 23 tunesische Pilger:innen ums Leben gekommen seien.

Jordaniens Außenministerium teilte mit, man habe Genehmigungen zu Bestattungen in Mekka erteilt in den Fällen, in denen die Angehörigen keine Überführung nach Jordanien wünschten. Die jordanischen Pilger:innen hätten einen Hitzeschlag erlitten. Zuvor hatte das Ministerium 17 Todesopfer durch Hitze bestätigt.

Die Wallfahrt hatte in Mekka am Freitagabend (14. Juni) bei glühender Hitze begonnen. Dem saudischen Zentrum für Meteorologie zufolge wurden dort in der Großen Moschee am Montagmittag (17. Juni) 51,8 Grad Celsius gemessen und an weiteren heiligen Stätten in der Umgebung ähnlich hohe Temperaturen.

Rund zwei Millionen Pilger im Jahr 2023

Behörden riefen Gläubige dazu auf, Sonnenschirme zu tragen, sich zur besonders heißen Mittagszeit nicht draußen aufzuhalten und genügend Wasser zu trinken. Der Nachrichtenkanal Sky News zeigte einen Pilger, der sich in einem Getränkekühlschrank abkühlte.

Vergangenes Jahr nahmen rund zwei Millionen Pilger:innen an der Wallfahrt in Saudi-Arabien teil, die zu den fünf Grundpflichten des Islams gehört. Busse und Züge helfen bereits, die vielen Gläubigen zu den heiligen Stätten zu bringen, die großen Menschenmengen und große Hitze bedeuten für die Pilger:innen und Ordnungskräfte aber trotzdem eine Herausforderung. In den vergangenen Jahrzehnten kam es auch zu mehreren großen Tragödien mit jeweils Hunderten Todesopfern durch Gedränge.