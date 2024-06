Gluthitze in Italien: Hoch "Minos" soll bis zu 42 Grad bringen

Italien wartet auf eine gewaltige Hitzewelle. Hochdruckgebiet "Minos" erreicht den Stiefel und hat höllische Temperaturen "im Gepäck".

Afrika schickt eine gewaltige Hitzewelle in den Norden. Dabei könnte "Minos" Italien über 40 Grad Celsius bescheren. Selbst bis Bayern soll sich das Hochdruckgebiet ausbreiten, wie "La Repubblica" berichtet.

"Minos" bringt Hitze und Wüstensand

Nach so viel Kälte und Regen in Deutschland kommt jetzt zuerst ein Hochdruckgebiet auf Italien und dann sogar auf Bayern zu. "Minos" bringt aber nicht nur Temperaturen von über 40 Grad, sondern auch viel Wüstensand. Gleichzeitig wird das Eindringen instabilerer Atlantikluft zu einer Zunahme von Gewittern in den Alpenregionen führen.

In Apulien, auf Sizilien und Sardinien werden Spitzenwerte von bis zu 42 Grad erwartet - auch in Städten wie Rom soll es unerträglich heiß werden. Das Wetterportal "Ilmeteo.it" sagt jetzt schon Tropennächte voraus, tagsüber könnten in Neapel und Florenz gar 40 Grad erreicht werden.

Laut "Frankfurter Rundschau" soll "Minos" für die erste und schwere Hitzewelle des Jahres in Italien verantwortlich sein. Etwas "milder" soll es für den Norden Italiens werden. Für den Piemont und die Lombardei werden "lediglich" Temperaturen um die 29 bis 31 Grad vorhergesagt.

