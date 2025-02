Goldpreis steigt und steigt: Sollte man jetzt alten Goldschmuck verkaufen?

Der Goldpreis erreicht ein neues Rekordhoch und zieht die Aufmerksamkeit von Investoren auf sich. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, den alten Goldschmuck oder das Goldbesteck zu Geld zu machen? Hier gibt es die Antworten.

Gold – das glänzende Edelmetall fasziniert die Menschen seit Jahrhunderten. Doch in den letzten Monaten ist der Goldpreis regelrecht durch die Decke gegangen! Viele fragen sich nun: Ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, Omas alten Goldschmuck oder das ungenutzte Goldbesteck zu Geld zu machen?

"Es ist ja immer so, wenn der Goldpreis einen Höchstpreis erreicht, dann erreicht natürlich auch der Preis fürs Altgold den höchsten Wert wieder", erklärt Edelmetallhändler Christian Giessen. Besonders die Nachfrage aus China und Indien für Gold sei in den letzten Jahren deutlich gestiegen, erklärt Börsenexperte Olivier Roth. Das Edelmetall sei eine stabile Anlage, auch in unseren Zeiten.

Und das zeigt sich auch an den Märkten: Ende Februar erreichte die Feinunze Gold - rund 31 Gramm - einen Börsenpreis von 2.956 US-Dollar.

Experte Giessen rät allerdings dazu, altes Gold nur in Notfällen zu verkaufen. Ansonsten lieber behalten und zusehen, wie sein Wert weiter wächst.

