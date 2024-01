Gondel in Tirol abgestürzt - mehrere Schwerverletzte

In Tirol ist es zu einem schweren Unfall gekommen. In einem Skigebiet ist eine Gondel in die Tiefe gestürzt. Mehrere Personen wurden schwer verletzt.

Anzeige

Im Skigebiet Hochoetz in Tirol ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Beim Absturz einer Gondel wurden vier Personen schwer verletzt, wie "Der Standard" am Dienstag (9. Januar) berichtete. Bisherigen Informationen zufolge soll ein abgestürzter Baum auf das Tragseil gefallen sein. Daraufhin stürzte den Berichten zufolge die Gondel in die Tiefe.

Mehr dazu in Kürze.