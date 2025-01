Google lenkt ein: "Golf von Mexiko" heißt jetzt "Golf von Amerika"

Der Golf von Mexiko wird auf Google Maps für US-Nutzer bald als "Golf von Amerika" erscheinen, wie Google am 27. Januar bekannt gab. Diese Änderung geht auf ein Dekret von Präsident Donald Trump zurück, das Teil seiner Maßnahmen nach Amtsantritt ist.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Google hat angekündigt, dass der Golf von Mexiko auf Google Maps künftig als "Golf von Amerika" bezeichnet wird.

Allerdings gilt die Änderung nur für Nutzer:innen in den USA.

Diese Umbenennung folgt einem Dekret von US-Präsident Donald Trump,

Der Golf von Mexiko wird auf Google Maps künftig "Golf von Amerika" heißen.

Das hat der Internetriese am 27. Januar verkündet. Diese Änderung betrifft jedoch nur die USA. In Mexiko bleibt die Bezeichnung "Golf von Mexiko" bestehen. Außerhalb der USA und Mexikos werden Nutzer:innen auf Google Maps beide Namen sehen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Google erklärte auf dem Kurznachrichtendienst X, dass es eine langjährige Praxis sei, Namensänderungen zu übernehmen, wenn sie in offiziellen Regierungsquellen aktualisiert werden.

Anzeige

Anzeige

Trump hatte Umbenennung angeordnet

Der neue US-Präsident Donald Trump hatte die Namensänderung per Dekret als Teil einer Reihe von Maßnahmen nach seinem Amtsantritt angekündigt, um ein Wahlversprechen zu erfüllen.

Der Name "Golf von Mexiko" ist seit dem 16. Jahrhundert gebräuchlich. Das Gewässer grenzt an die US-Bundesstaaten Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama und Florida sowie an Mexiko und Kuba. Ob die Anrainerstaaten die Änderung akzeptieren, bleibt ungewiss.

Höchster Berg der USA heißt wieder Mount McKinley

Das war nicht die einzige Umbenennung der neuen Trump-Regierung: Der höchste Berg der USA bekommt seinen alten Namen zurück: US-Präsident Barack Obama hatte dem Berg im Bundesstaat Alaska 2015 den indigenen Namen "Denali" gegeben. Nun wird der Berg wieder nach dem 25. Präsidenten William McKinley (1843 bis 1901) benannt.

Anzeige

Anzeige