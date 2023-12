Grausame Tierquälerei: Hündin tagelang im Wald festgebunden

In Ostfriesland musste eine Hündin tagelang bei Eiseskälte alleine im Wald aushalten: Sie soll dort angebunden worden sein, wohl mit dem Ziel, sie auszusetzen - davon zumindest geht die Polizei im Landkreis Aurich aus.

Eine Hündin ist laut Polizei Aurich in Ostfriesland scheinbar ausgesetzt worden. Und das unter besonders herzlosen Umständen. Bei Frost und Kälte soll sie mitten im Wald an einen Baumstamm gebunden worden sein. Erst Tage später konnte der Akita-Mischling aufgefunden werden.

Hündin war in Lebensgefahr

Wie kann man nur seinen eigenen Hund so herzlos aussetzen und in Lebensgefahr bringen? Laut Pressebericht der Polizei Aurich soll eine Akita-Mischlingshündin mitten im Wald an einen Baum gebunden worden sein, um sie bewusst dort zurückzulassen. Und das bei eisigen Temperaturen. Erst nach Tagen soll sie aufgefunden worden sein.

Obwohl die Hündin gechippt sein soll, scheint sie nicht registriert zu sein. Inzwischen soll sie im Tierheim Hage untergebracht worden sein - die Polizei ermittelt jetzt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

