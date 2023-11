Großeinsatz in Offenburg: Schüsse vor Schule

Bei einem Großeinsatz der Polizei an einer Schule im badischen Offenburg ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden.

Anzeige

Die Schüler seien zu ihrer Sicherheit in ihren Klassenräumen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Was dem Verdächtigen vorgeworfen wird, blieb zunächst offen. Die "Bild" berichtet, dass im Bereich der Waldbach-Schule geschossen worden sein soll. Vier Hubschrauber und Dutzende Beamte am Boden sollen im Einsatz sein.

Die Schule liegt in der Nordstadt der Kommune im Ortenaukreis und sei weiträumig gesperrt. Eine Sprecherin der Polizei sagte auf Anfrage, sie habe bisher keine Informationen darüber, ob bei dem Einsatz Menschen zu Schaden gekommen seien. "Die Polizei ist mit starken Kräften vor Ort", hieß es in einer Mitteilung.

Bei dem Tatverdächtigen handle es sich um einen Jugendlichen, so die Polizei. Er stehe im dringenden Verdacht, einen Mitschüler mit einer Schusswaffe verletzt zu haben. Dieser sei von Rettungskräften versorgt worden. Es werde derzeit nur von einem Täter und einem Verletzen ausgegangen. Auch sei nicht von weiterer Gefahr auszugehen, so das Polizeipräsidium Offenburg in seiner Mitteilung, die sie auch auf X teilte.