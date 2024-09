Großer Mineralwasser-Rückruf bei Norma, Rewe und Penny in mehreren Bundesländern

Gleich drei Supermärkte rufen Mineralwasser in PET-Flaschen zurück. Betroffen sind nicht nur unterschiedliche Artikel, sondern auch verschiedene Mindesthaltbarkeitsdaten.

Anzeige

Die Refresco Deutschland GmbH ruft einige seiner Wassersorten zurück. Betroffen von dem Rückruf sind die Mineralwässer "Norma Surf-Mineralwasser" (in der 1,5 Liter-Plastik-Flasche), "Rewe ja! Mineralwasser" (in der 0,5 Liter- und 1,5 Liter-Plastik-Flasche) und "Penny Mineralwasser" (in der 0,5 Liter- und 1,5 Liter-Plastik-Flasche).

Grund für den Rückruf sind Abweichungen in Geruch und Geschmack. Betroffen sind dabei unterschiedliche Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD).

Im Video: Dringender Wurst-Rückruf bei Edeka und Marktkauf

Anzeige

Anzeige

Diese Produkte werden zurückgerufen

Ja! Mineralwasser

Artikel: Ja! Mineralwasser still – Fontane-Brunnen

Inhalt: 0,5 Liter-PET-Flasche

MHD: Alle bis einschließlich 05.06.2025

Artikel: Ja! Mineralwasser still – Fontane-Brunnen

Inhalt: 1,5 Liter-PET-Flasche

MHD: Alle bis einschließlich 03.06.2025

Artikel: Ja! Mineralwasser medium – Fontane-Brunnen

Inhalt: 0,5 Liter-PET-Flasche

MHD: Alle bis einschließlich 28.03.2025

Artikel: Ja! Mineralwasser medium – Fontane-Brunnen

Inhalt: 1,5 Liter-PET-Flasche

MHD: Alle bis einschließlich 05.06.2025

Artikel: Ja! Mineralwasser classic – Fontane-Brunnen

Inhalt: 0,5 Liter-PET-Flasche

MHD: Alle bis einschließlich 29.03.2025

Artikel: Ja! Mineralwasser classic – Fontane-Brunnen

Inhalt: 1,5 Liter-PET-Flasche

MHD: Alle bis einschließlich 04.06.2025

Penny

Artikel: Penny Mineralwasser still – Fontane-Brunnen

Inhalt: 0,5 Liter-PET-Flasche

MHD: Alle bis einschließlich 29.05.2025

Artikel: Penny Mineralwasser still – Fontane-Brunnen

Inhalt: 1,5 Liter-PET-Flasche

MHD: Alle bis einschließlich 29.05.2025

Artikel: Penny Mineralwasser medium – Fontane-Brunnen

Inhalt: 0,5 Liter-PET-Flasche

MHD: Alle bis einschließlich 21.03.2025

Artikel: Penny Mineralwasser medium – Fontane-Brunnen

Inhalt: 1,5 Liter-PET-Flasche

MHD: Alle bis einschließlich 30.05.2025

Artikel: Penny Mineralwasser classic – Fontane-Brunnen

Inhalt: 0,5 Liter-PET-Flasche

MHD: Alle bis einschließlich 02.04.2025

Artikel: Penny Mineralwasser classic – Fontane-Brunnen

Inhalt: 1,5 Liter-PET-Flasche

MHD: Alle bis einschließlich 10.05.2025

Norma

Artikel: Norma Surf Mineralwasser still – Fürstenbrunn

Inhalt: 1,5 Liter-PET-Flasche

MHD: 14.03.2025 und 15.03.2025

EAN-Code: 42149606

Artikel: Norma Surf Mineralwasser medium – Fürstenbrunn

Inhalt: 1,5 Liter-PET-Flasche

MHD: 28.03.2025, 29.03.2025 und 30.03.2025

EAN-Code: 42149606

Im Video: Warnung vor Fremdkörpern - Brot-Rückruf bei Hofpfisterei

In folgenden Bundesländern wurden die Produkte verkauft

Berlin

Brandeburg

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

Die Refresco Deutschland GmbH sowie die betroffenen Handelsunternehmen haben sämtliche Produkte in allen betroffenen Filialen in Nordostdeutschland aus dem Verkauf genommen. Zuvor hat es einen Lieferstopp für die betroffenen Wassersorten gegeben, wie es in dem Warenrückruf des Unternehmens heißt.

Zudem sind von dem Rückruf bei Rewe und Penny lediglich die Produkte mit dem Aufdruck "Fontane-Brunnen" und bei Norma ausschließlich die Produkte mit dem Aufdruck "Fürstenbrunn" betroffen. Verbraucher:innen finden die jeweilige Brunnen-Bezeichnung auf dem Flaschenetikett.

Anzeige

Anzeige

Konsument:innen, die dennoch eines der zurückgerufenen Wässer erworben haben, sollen diese nicht mehr trinken und in ihrer jeweiligen Verkaufsstelle zurückgeben.