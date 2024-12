Gruselfund im Paket aus China: Riesenspinne wird mit bestellter Ware geliefert

Online-Bestellungen aus China sind umstritten. Immer wieder wird die Qualität bemängelt wie auch die Belastung der Umwelt durch lange Transportwege. Jetzt kommt ein weiterer Grund hinzu, warum man sich Gedanken machen sollte, in Fernost zu bestellen: unerwünschte "Beigaben".

Allein die Vorstellung lässt viele Menschen eine Gänsehaut bekommen: Ein bestelltes Päckchen wird geliefert. Enthalten ist allerdings nicht nur die Bestellung, sondern eine riesige Spinne.

Eine junge Frau aus Torquay in Großbritannien bestellte beim Online-Händler Shein in China ein Wichtelgeschenk. Beim Überprüfen der Ware kletterte eine wahrscheinlich ungefährliche, aber beeindruckend große Huntsman-Spinne aus der Verpackung.

Die Empfängerin erlebte daraufhin wohl den Schock ihres Lebens, wie "Daily Mail" berichtet: "Alles von Shein ist in einer versiegelten, vakuumierten Plastikhülle. Als ich die Tüte mit der Weihnachtsmannmütze darin öffnete, bewegte sich etwas in der Verpackung. Ich sagte: 'Oh mein verdammter Gott, es ist eine Spinne' und warf sie durchs Zimmer", so die 22-jährige Marnie Holman.

Dabei soll es aber nicht geblieben sein. Laut der Shein-Kundin soll die Spinne nicht gerade freundlich geschaut haben: "Als ich rüberging, um sie zu filmen, zeigte sie mir ihre Reißzähne". Daraufhin habe Marnie einen Schädlingsbekämpfer gerufen, um das Tier einzufangen.

Schließlich konnte die Empfängerin der lebenden Post nicht erkennen, ob es sich um ein giftiges Tier handele oder nicht. "Ich habe eine massive Spinnenphobie", fügte sie hinzu. "Früher habe ich ständig bei Shein eingekauft, aber das hat mich massiv abgeschreckt", so ihr Fazit zu ihrer gruseligen Bestellung.