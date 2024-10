Gruseliger Fund in Mainz: Leiche in Tunnelsystem entdeckt

Ein Arbeiter findet bei Grünarbeiten einen Zugang zu einem unterirdischen Tunnelsystem in Mainz. Aus Neugier steigt er in den Tunnel - und stößt auf eine Leiche.

Anzeige

Bei Grünarbeiten hat ein Arbeiter in Mainz einen Leichnam in einem unterirdischen Tunnelsystem gefunden. Der Mann sei am Dienstagmittag (22. Oktober) aus Neugier in den Tunnel hinabgestiegen und dabei auf eine männliche Leiche gestoßen, sagte ein Sprecher der Polizei.

Toter lag längere Zeit im Tunnel

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geht die Polizei weder von einer Straftat noch von einem Unfall aus. Der Mann sei vermutlich obdachlos gewesen und habe bereits mehrere Wochen oder Monate dort gelegen. Der Todeszeitpunkt und das Alter des Mannes ließen sich derzeit nicht bestimmen, sagte ein Sprecher.

Im Video: Zwei Leichen an Meteoriten-See gefunden

Anzeige

Anzeige

Tunnelzugänge normalerweise geschlossen

Nach Angaben der Polizei gibt es in der Mainzer Oberstadt ein weitläufiges Tunnelsystem der "Festung Mainz" mit diversen Zugängen. Diese seien normalerweise geschlossen, so der Sprecher. Die Baumpflegearbeiten fanden demnach im Grüngürtel im Bereich Römerwall statt. Der Zugang zu dem Tunnelsystem ist nach Polizeiangaben etwa 45 mal 110 Zentimeter groß. Die Leiche habe nicht direkt am Eingang des Tunnels gelegen. Die Ermittlungen laufen, die Leiche soll obduziert werden.