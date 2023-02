Halftime-Show beim Super Bowl 2023: Wann sieht man Rihanna? 

NFL: Super Bowl 2023 | Das Wichtigste in Kürze Datum : 12. auf 13. Februar

Uhrzeit : 00:30 Uhr deutscher Zeit

Ort : State Farm Stadium in Glendale, Arizona, USA

Teams : Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles

Übertragung: Live auf ProSieben im Free-TV

Anzeige

Beim Super Bowl 2023 in der Nacht auf den 13. Februar sorgt die Halftime-Show für den musikalischen Höhepunkt. In diesem Jahr können sich die Zuschauer:innen auf Megastar Rihanna freuen.

Rihanna, die neunfache Grammy-Gewinnerin und eine der erfolgreichsten R&B-Sängerinnen der Welt, hat seit 2016 kein neues Album mehr veröffentlicht. Fans aus der ganzen Welt hoffen nun sehnsüchtig auf neue Musik der 34-Jährigen. Zu ihren erfolgreichsten Hits gehören unter anderem Songs wie "Umbrella", "Don't Stop The Music" oder "Disturbia".

Rihanna und der Super Bowl - gibt es da nicht eine Vorgeschichte? Ja, die Sängerin hatte vor vier Jahren ihren Final-Auftritt abgesagt, damals als Unterstützung für Colin Kaepernick. "Ich konnte es nicht wagen, so etwas zu tun. Wer würde davon profitieren? Nicht meine Leute", sagte die Sängerin dazu in einem Interview. Kaepernick wurde entlassen, nachdem er gegen Rassismus und Polizeigewalt gegen Schwarze in den Vereinigten Staaten protestierte. Beispielsweise kniete der ehemalige Quarterback der San Francisco 49ers bei der Nationalhymne vor einem Football-Spiel. Diese Aktion löste damals in den USA eine riesige Debatte aus.

Im Video: Super Bowl LVII: Diese Teams stehen im Finale der NFL

Übertragung: Wo kann ich den Super Bowl 2023 live im TV und im Livestream sehen?

ProSieben wird den Super Bowl live im Free-TV ausstrahlen. Per Livestream ist das Event auf Joyn und ran.de zu sehen.

Wann ist ungefähr die Halbzeit beim Super Bowl?

Geschätzter Beginn der Halbzeit ist zwischen 1:30 und 2:00 Uhr. Wegen der Halftime-Show dauert die Halbzeit statt der üblichen zwölf Minuten circa 30 Minuten.

Anzeige

Anzeige

Welche Gage bekommen Stars wie Rihanna für die Halbzeitshow?

Stars, die bei der Halftime-Show des Super Bowls auftreten dürfen, nehmen keine Gage. Sie sehen es als so große Ehre an, dass ihr Auftritt kostenlos ist. So wird 2023 Rihanna umsonst auftreten.

Wie viel kostet es, beim Super Bowl Werbung zu schalten?

Der in den USA übertragende Sender "Fox" ruft Berichten zufolge erstmals teils über 7 Millionen US-Dollar für einen 30-sekündigen Spot auf. Umgerechnet sind das knapp 6,7 Millionen Euro.

Anzeige

Auch interessant: Die 10 schönsten Spieler-Frauen beim Super Bowl 2023