 "Handtuchkrieg" auf Mallorca erreicht neues Level: Briten mit dreister Masche

Urlauber haben sich offenbar eine neue Masche überlegt, um morgens einen Liegestuhl am Pool zu ergattern. Ein Brite hat den dreisten Trick in einem Hotel auf Mallorca beobachtet.

Der Kleinkrieg um Liegestühle an Hotel-Pools auf Mallorca und anderen Ferienorten beschäftigt Urlauber seit Jahren. Jetzt hat der Wettstreit, so scheint es, einen neuen Höhepunkt erreicht. Bisher waren es Frühaufsteher, die in den frühen Morgenstunden versuchten, mit einem Handtuch strategisch ihren Platz zu sichern. Doch nun scheint sich im "Handtuchkrieg" ein neuer Trend abzuzeichnen.

Die britische Zeitung "Mirror" berichtet über die Bemühungen von Urlaubern in Camp de Mar auf Mallorca, sich bereits vor der Öffnung des Poolbereichs in die vorderste Reihe zu drängen. Fotos aus einem Hotel zeigen, wie offenbar britische Touristen ihre Handtücher auf den Boden vor der verschlossenen Tür zum Pool platziert haben.

Handtücher lagen bereits um 6.30 Uhr dort

Ein Hotelgast berichtete dem "Mirror", dass die Hoteltüren absichtlich verschlossen wurden, um den morgendlichen Ansturm auf die Sonnenliegen etwas einzudämmen. "Also haben die Leute ihre Handtücher wie eine Warteschlange auf dem Boden vor der Tür platziert, bevor sie geöffnet wurde", erklärte der Tourist gegenüber der Zeitung.

"Ich weiß nicht, wann sie damit begonnen haben, aber als wir um 6.30 Uhr zum Frühstück gingen, lagen die Handtücher bereits dort", wird der Hotelgast zitiert. Bei den Reservierenden handle es sich aber nicht etwa um Jugendliche, sondern eher um Ältere und Gäste mittleren Alters.