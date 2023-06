Hanfmesse in Berlin: Cannabis-Branche bereitet sich auf Legalisierung vor

Auf der bevorstehenden Hanfmesse in Berlin wird es eine große Auswahl an CBD-Produkten geben - von Zuckerwatte, Schokolade, Tee und Waffeln bis hin zu Hundeleckerlis. Berlin erwartet so viele Aussteller wie nie zuvor.

Anzeige

Die deutsche Hanfbranche rüstet sich für die bevorstehende Legalisierung von Cannabis. Laut Nhung Nguyen, Veranstalterin der Hanfmesse "Mary Jane Berlin", erhält die Branche durch die Legalisierung einen weiteren Schub. Nguyen erklärte am Mittwoch (21. Juni): "Wir merken einfach, dass Unternehmen aus ganz Europa Deutschland als lukrativen Wachstumsmarkt sehen."

Im Video: Freigabe soll abgelehnt werden - NRW will Cannabis-frei bleiben

In diesem Jahr gebe es eine deutlich größere Auswahl an Produkten für den Eigenanbau von Cannabis. "Diese Innovationen kommen definitiv auch durch die neusten Entwicklungen in der deutschen Cannabispolitik zustande", erklärte Nguyen. Darüber hinaus erhalte die Branche häufig Anfragen von sogenannten Social-Clubs, also Cannabis-Vereinen, die sich für die geplante Legalisierung zusammenschließen und Ratschläge einholen möchten.

Über 300 Aussteller: Diskussionsrunden und Konzerte

Das Konzept der Ampel-Koalition zur Legalisierung in Deutschland sieht vor, dass der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis und der Eigenanbau von höchstens drei Pflanzen straffrei sein soll. Gemäß dieser Vereinbarung sollen "nicht-gewinnorientierte" Vereine mit höchstens 500 Mitgliedern gemeinschaftlich Cannabis zum persönlichen Genuss anbauen und es ausschließlich an ihre Mitglieder für den Eigenkonsum abgeben dürfen.

Am Wochenende (23. - 25. Juni) präsentieren über 300 Aussteller ihre Produkte auf der Hanfmesse in der Arena Berlin. Neben den Ausstellungen sind auch Diskussionsrunden und Konzerte geplant. Die Veranstalter erwarten etwa 30.000 Besucher:innen.

Dieser Beitrag wurde zum Teil mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.