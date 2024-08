Harris’ Vize unter Beschuss: Republikaner werfen Walz Lügen vor

Die Republikaner werfen Kamala Harris' Vizekandidaten, Tim Walz, eine vorsätzliche Täuschung auf Social Media vor. Es geht um Lügen, Likes, Shares und: einen Hund namens Scout.

Das Wichtigste in Kürze Die Republikaner werfen dem Vize-Kandidaten Tim Walz Lügen vor.

Im Fokus der Anschuldigungen stehen Social-Media-Postings über seinen Hund Scout.

Expert:innen schätzen die Taktik der Republikaner als potenziell Image gefährdend ein.

Tim Walz, Vizepräsidentenkandidat der Demokraten an der Seite von Kamala Harris, scheint ein Herz für Vierbeiner zu haben. Der 60-Jährige zeigte sich in der Vergangenheit mehrfach mit seinem Hund Scout auf Social Media. Doch genau das könnte jetzt zur Angriffsfläche werden.

Herz für Tiere und Hang zum Lügen?

Die Republikaner werfen Walz nichts Geringeres als bewusste Täuschung und Lügen über seinen Hund Scout vor, berichtet das ZDF. Der konkrete Vorwurf: Walz habe über die Identität seines Hundes gelogen. Grund dafür seien Postings von Walz, bei denen er zwei verschiedene Hunde als sein geliebtes Haustier der Community vorgestellt haben soll. Die Beiträge wurden mittlerweile von X gelöscht.

Findige User veröffentlichten jedoch Screenshots der Postings, um Walz ein vermeintliches Muster der Täuschung seiner Follower nachzuweisen. Er wolle durch die tierischen Beiträge Likes, Shares und Reaktionen einsammeln, so der Vorwurf.

In einem Beitrag von Juni 2022 sei ein schwarzer Hund neben Walz zu sehen, mit der Bildunterschrift: "Ein besonderer Geburtstagsgruß an unseren Lieblingshund Scout". Nur wenige Monate später, im Oktober 2022, sei Walz mit einem braun-weißen Hund zu sehen, so die Nachrichtenagentur AP.

Follower des 60-jährigen Familienvaters erklärten in den Kommentaren, dass Walz auf den Bildern und Videos schlicht mit anderen Hunden gespielt, seinen schwarzen Hund Scout jedoch in der Beschreibung des Posts erwähnt hätte.

Kleinigkeiten mit großer Wirkung

Schwarzer oder braun-weißer Hund? Diskussionen wie diese scheinen auf den ersten Blick trivial. Doch Kontroversen um den demokratischen Vizekandidaten Tim Walz könnten sich negativ auf seine Chancen bei den Wahlen auswirken, warnen Experten.

Ein weiteres Beispiel: Ein Gegner des Gouverneurs aus Minnesota hatte kritisch auf seine Angabe, als American-Football-Trainer an einer Highschool gearbeitet zu haben, reagiert. Walz habe lediglich als Defensivkoordinator agiert, nicht als Trainer, so der Vorwurf.

Obwohl solche Behauptungen auf den ersten Blick irrelevant erscheinen mögen, könnten sie in großer Zahl zu einem negativen Image führen. Besonders für einen relativ unbekannten Politiker wie Walz könnten solche Angriffe der Republikaner schwerwiegende politische Folgen haben.

Gegenüber der Nachrichtenagentur AP sagte die Forscherin Emily Vraga der University of Minnesota, dass es das Ziel dieser kleinen Sticheleien sei, den Charakter des demokratischen Vizekandidaten in Verruf zu bringen. Kleine Ungereimtheiten würden in Summe zu einem negativen Image führen, das zur Verunglimpfung der Persönlichkeit Tim Walz' führe.

Allerdings könnte der Umstand, dass er als Vizekandidat an der Seite von Kamala Harris steht, die Auswirkungen mildern. Kritiker:innen versuchten, den Charakter von Walz zu diskreditieren und schafften ein Narrativ um seine Person, so die Expertin. Vraga forscht in Minnesota zu politischer Desinformation.

Nathan Walter, Professor an der Northwestern University, der sich in seiner Forschung auch mit Fehlinformationen befasst, stimmt Vraga zu. Eine einzelne Fehlinformation müsse nicht bedeutsam sein, um dennoch einen Imageschaden zu erzielen. "Wenn er also über seinen Hund lügt, über seine illustre Karriere als Trainer, dann lügt er vermutlich über viele andere Dinge" erklärte der Forscher mögliche Schlussfolgerungen von Wähler:innen. Genau darauf könnte die Kampagne gegen Walz abzielen.

Vraga beschrieb die oberflächlicheren Angriffe als einen "Spaghetti-Ansatz". Bei diesem würden die Republikaner viele Behauptungen in den Raum stellen, in der Hoffnung, dass eine dieser Anschuldigungen bei den Wähler:innen hängen bleibt.

Besonders bei den radikalen Trump-Anhänger:innen könnten diese Aussagen wirken. Die Vorstellung, Walz sei ein Lügner, passe, "in die etablierte Weltanschauung hinein, die wir von Politikern als unglaubwürdig haben", so Walter.

Ob tierische Fake-News oder Trainerkarriere - es bleibt abzuwarten, wie dreckig der amerikanische Wahlkampf zwischen den Republikanern und Demokraten in den kommenden Monaten bis zur Wahl am 5. November noch wird.