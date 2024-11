Hauptbahnhof Köln: Mann stirbt nach Sturz vor einfahrenden ICE

Ein Mann wird von einem Zug überrollt und stirbt. Er war zuvor offenkundig unabsichtlich angerempelt worden und ins Gleis gestürzt. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Am Hauptbahnhof in Köln ist ein Mann von einem einfahrenden Zug überrollt und getötet worden. Er sei auf die Gleise gestürzt und von einem herannahenden ICE überfahren worden, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) mitteilt.

Die Auswertung der Videoüberwachung am Gleis habe ergeben, dass der 53-Jährige am Gleis gerannt und von einem anderen Mann angerempelt worden sei, wodurch er in das Gleis stürzte.

Im Video: Unaufmerksamer Mann entgeht nur knapp Zusammenstoß mit Zug

Gleich zwei Todesfälle am Kölner Hauptbahnhof

Einsatzkräfte hätte den überfahrenen Mann aus dem Gleisbereich geholt und reanimiert, was aber erfolglos geblieben sei. Am Gleis befand sich auch der andere Mann, der ihn angerempelt habe. Da der Vorfall aber als Unfall eingestuft werde, habe es keine weiteren Konsequenzen für ihn gegeben.

Die Gleise am Hauptbahnhof seien um kurz nach 19 Uhr wieder freigegeben worden. Dennoch kam es auch danach noch zu Verzögerungen im Bahn-Verkehr.

Wie der WDR mitteilt, soll sich nahezu zeitgleich ein weiterer Todesfall am Kölner Hauptbahnhof ergeben haben: Auf dem Vorplatz sei ein Mann kollabiert. Trotz Unterstützung durch einen Rettungshubschrauber am Bahnhofsvorplatz konnte der herbeigeeilte Notarzt auch in diesem Fall nur noch den Tod des Mannes feststellen.