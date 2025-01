Heftige Brände Los Angeles: Vorher-Nachher-Bilder aus Kalifornien offenbaren grausame Zerstörung

Kalifornien wird nie dagewesen verheerenden Großbränden heimgesucht. Dichter Rauch, schwelende Hausruinen, verkohlte Palmen: Das Bild der Verwüstung macht sprachlos. 24 Menschen kamen bislang ums Leben.

Häuser, Autos, Bäume brennen lichterloh in Los Angeles. Die verheerenden Brände rund um die Millionen-Metropole an der US-Küste sind weiter nicht unter Kontrolle und bedrohten zwischenzeitlich sogar das Zentrum Hollywoods.

HIER zum Newsticker über die verheerenden Brände in Kalifornien.

Flammen wüten ohne Erbarmen

Der Brand mit dem Namen "Sunset Fire" war nach Angaben der Feuerschutzbehörde Cal Fire am Mittwochabend (8. Januar) ausgebrochen. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. Die Flammen hatten sich Medienberichten zufolge schnell in Richtung des berühmten Hollywood Boulevards ausgebreitet.

Satellitenaufnahmen zeigen das Ausmaß der Zerstörung entlang des Pazifik Highways in Kalifornien:

(Bewegen Sie den Slider)

Mehr als 100.000 Bewohner:innen mussten ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Tausende Einsatzkräfte kämpfen gegen das Inferno. Fast 2.000 Gebäude wurden zerstört. Mindestens fünf Menschen starben.

Bilder aus der Luft verdeutlichen die dramatischen Folgen. Zahlreiche Häuser in der Marathon Road wurden zerstört:

(Bewegen Sie den Slider)

Gebäude und Geschäfte in Altadena wurden durch die Flammen komplett zerstört:

(Bewegen Sie den Slider)

Auch eine Filiale einer Bank of America ist in Altadena, Kalifornien, in Flammen:

(Bewegen Sie den Slider)

Ein McDonalds Restaurant in Pasadena wird durch das Feuer zerstört:

(Bewegen Sie den Slider)

Auch diese Tankstelle brannte durch die heftigen Feuer komplett aus.

(Bewegen Sie den Slider)