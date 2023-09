Nach einem schweren Unwetter mit heftigen Regenfällen sind weite Teile Spaniens überflutet. Nahe der Stadt Toledo sind zwei Menschen gestorben, nahe Madrid werden zwei Männer vermisst.

In weiten Teilen Spaniens wütet seit dem Wochenende ein schweres Unwetter - knapp 10.000 Menschen durften wegen der heftigen Regenfälle am Sonntag (3. September) ihre Häuser und Wohnungen nicht verlassen. In einer Ortschaft nahe der Stadt Toledo sind zwei Menschen gestorben, ein Vater und sein Sohn werden in der Region Madrid vermisst.

In der Provinz Toledo südöstlich von Madrid seien am Montag die Leichen von zwei Männern geborgen worden, teilte die Regierung der Region Kastilien-La Mancha mit. Eines der Opfer sei in der Gemeinde Bargas im Inneren eines Fahrzeugs gestorben. In der Ortschaft Casarrubios del Monte sei ein 20-Jähriger tot aus einem Garagenfahrstuhl geborgen worden.

Familie konnte sich aus Auto retten, Vater vermisst

Am Montag galten noch mindestens zwei weitere Männer als vermisst. Gesucht wurde amtlichen Angaben zufolge unter anderem ein Mann, der am Sonntagabend mit Ehefrau und zwei Kindern im Westen der Region Madrid unterwegs war. Ihr Fahrzeug wurde von den Wassermassen des Flusses Alberche mitgerissen, der aus den Ufern getreten war. Die Frau und die Tochter konnten sich aus eigener Kraft retten. Der zehnjährige Sohn konnte sich auf einen Baum flüchten und wurde dort nach mehrstündiger Suche gefunden.

Für die katalanische Gemeinde Alcanar im Nordosten des Landes war aufgrund der Gefahr von schweren Überschwemmungen ein mehrstündiges Ausgehverbot verhängt worden, teilte der Notdienst mit. Der Bevölkerung Alcanars wurde empfohlen, sich nach Möglichkeit in die oberen Stockwerke der Häuser zu begeben. Innerhalb von nur 24 Stunden fiel dort eine Regenmenge von 215 Litern pro Quadratmeter. Der Zugverkehr zwischen Valencia und Barcelona wurde wegen des Regens eingestellt, wie die spanische Bahngesellschaft Renfe mitteilte.

Nach heftigen Regenfällen in Toledo, Spanien, stecken Autos auf einer überfluteten Straße fest. © REUTERS

Weite Teile Spaniens wurden am Samstag und Sonntag von Unwettern mit Starkregen, Orkanböen, Blitzschlägen und Hagel heimgesucht. Es kam zu vielen Flugverspätungen. Vielerorts wurde der Eisenbahnverkehr eingestellt. Hunderte Passagiere mussten daher in der Nacht auf Montag unfreiwillig in Bahnhöfen in Madrid, Málaga und anderen Städten übernachten.

Dutzende Straßen wurden gesperrt, Parks wurden geschlossen. Unzählige Häuser, Keller, Garagen und Unterführungen wurden mit Wasser und Schlamm überschwemmt. Fassadenteile und Dachziegel stürzten auf die Straßen, Bäume wurden entwurzelt.

Für Gebiete in Andalusien und Kastilien-La Mancha sowie für die Hauptstadt Madrid rief der nationale Wetterdienst Aemet die höchste Alarmstufe Rot aus. Dort wurde vor allem vor Starkregen gewarnt. Mehrere Landstraßen mussten wegen Überflutung gesperrt werden, Parks wurden geschlossen. In Madrid wurde das Erstliga-Fußballspiel zwischen Atlético und dem FC Sevilla am Sonntag kurzfristig verlegt.

Männer sterben bei Canyoning in Saragossa

Der Tod von zwei Männern im Alter von 34 und 31 Jahren am Samstag (2. September) wird auch auf das schlechte Wetter zurückgeführt. Die beiden hatten in Saragossa in einer achtköpfigen Gruppe das sogenannte Canyoning - das sportliche Begehen einer Schlucht - betrieben, als sie nach Angaben der Begleiter ins reißende Wasser stürzten und ertranken, wie Medien unter Berufung auf die Behörden berichteten.

Die sintflutartigen Regenfälle hatten vor allem die Gegend Madrid sowie die südlich der Hauptstadt gelegene Region Castilla-La Mancha getroffen. Zahlreiche Häuser wurden überflutet, Straßen und Bahnlinien mussten gesperrt werden. Die Behörden in der Region Madrid hatten die Einwohner zuvor aufgerufen, ihre Häuser nicht zu verlassen.