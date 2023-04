Heizungsbranche: Deutschlandweit fehlen rund 60.000 Installateure

Am Mittwoch hat die Bundesregierung ihre Pläne zum Heizungstausch vorgelegt. Ab dem kommenden Jahr sollen alle neu eingebauten Heizungen zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden.

Nach Einschätzung des Zentralverbands Sanitär Heizung Klima fehlen aktuell rund 60.000 Heizungsinstallateure, nicht nur für den Einbau neuer Heizungen, sondern auch, wenn die Branche weiterhin alle Märkte bedienen möchte. Das hat der Hauptgeschäftsführer Helmut Bramann gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe erklärt.

Bislang modernisiere die Branche jährlich bereits rund 900.000 Heizungssysteme und baue rund 1,2 Millionen Bäder um. Was der Personalmangel für die Pläne der Bundesregierung bedeutet, lässt sich bislang noch nicht absehen.

Kritik an den Plänen kommt jedoch vom Vorsitzenden der CSU-Abgeordneten im Bundestag, Alexander Dobrindt. "Keiner weiß, woher die Handwerker, der Strom und die Technologie kommen sollen, um dieses Heizungsverbot umzusetzen", so der Politiker. Dieser "Verbotsirrsinn" müsse gestoppt werden

Branche sieht sich fachlich gut vorbereitet

Ab dem kommenden Jahr sollen alle neu eingebauten Heizungen zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Eine Möglichkeit, um das zu erreichen, ist der Einbau einer Wärmepumpe. "Eine Wärmepumpe einzubauen, ist keine Raketentechnologie. Vieles, was man zum Einbau einer Wärmepumpe wissen muss, ist den Betrieben schon längst bekannt und wird auch in der Ausbildung gelehrt", erklärt Bramann. Zudem gebe es ein großes Angebot an Schulungen, das viele Betriebe auch annähmen.

Auch der Chef des Wärmepumpen-Herstellers Vaillant, Norbert Schiedeck, hält den Einbau dieser Anlagen in den meisten Häusern für sinnvoll. Er schätzt in einem Interview mit der "Rheinischen Post", dass sich ohne größeren Umbau bis zu 70 Prozent der Gebäude in Europa mit Wärmepumpen beheizen ließen.

