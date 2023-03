Heuschnupfen: So kommen Allergiker besser durch die Pollensaison

Die Nase läuft, die Augen tränen: Immer mehr Menschen in Deutschland leiden unter Heuschnupfen. Obendrein wird die Allergiesaison immer länger. Schuld daran ist vor allem der Klimawandel.

Jeder dritte Mensch in Deutschland ist Allergiker, der Heuschnupfen ist dabei am weitesten verbreitet: Über zwölf Millionen haben damit zu kämpfen. Mit dem Ende des Winters steigt auch die Belastung durch Pollen. Doch die ist in den vergangenen Jahren wesentlich größer geworden, auch wird die Allergiesaison immer länger.

Gründe für die steigende Belastung durch Pollen und nützliche Tipps, wie Betroffene besser durch den Alltag kommen, sehen Sie oben im Video.