Himmelsspektakel: Heller Komet mit bloßem Auge sichtbar

Der frühe Vogel fängt den Wurm - oder sieht einen Kometen. Derzeit strahlt Komet C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) im Morgengrauen so hell, dass man ihn mit bloßem Auge sehen kann.

Wer Glück hat, bekommt den erst im Januar 2023 entdeckten Kometen C/2023 A3 zu Gesicht - und das sogar ganz ohne Hilfsmittel. Charakteristisch soll sein ausgeprägter Staubschweif sein.

Venus bekommt Konkurrenz in Sachen Helligkeit

Die Mühe lohnt sich: Ab Freitag (27. September) kann man bei klarem Himmel in den frühen Morgenstunden - kurz vor Sonnenaufgang - den Kometen C/2023 A3 sehen. "Starwalk" bezeichnet ihn sogar als den schönsten Kometen des Jahres 2024. Auf der Südhalbkugel zeigt er sich bereits in voller Pracht.

Ab Mitte Oktober soll er sich sogar bei Tageslicht zeigen, wenn er ab dem 13. Oktober den erdnächsten Punkt erreicht haben wird, so "Scinexx". Ab diesem Zeitpunkt könnte der Himmelskörper sogar der Venus in Sachen Helligkeit Konkurrenz machen.

Übrigens wird er dann in "nur" 70 Millionen Kilometern Entfernung an der Erde vorbeifliegen. Der letzte helle Komet, der in nördlichen Breiten gut sichtbar war, soll übrigens der Komet Hale-Bopp im Jahr 1997 gewesen sein.

Tsuchinshan-ATLAS - ein extrem seltener Besucher

Dass sich der Komet jetzt zeigt, ist in der Tat ein seltenes Ereignis. Denn der Himmelsbrocken benötigt rund 80.000 Jahre für einen Umlauf und umkreist die Sonne retrograd. In anderen Worten: Der Komet "fliegt" in Bezug auf die Planeten und die Sonnenrotation verkehrt herum.

Seinen ausgeprägten und langen Schweif soll er der Annäherung an die Sonne zu verdanken haben. C/2023 A3 scheint nämlich durch diesen Vorgang besonders viel Staub freizusetzen.