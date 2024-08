Hisbollah-Chef Nasrallah droht erneut: "Warten auf Vergeltung ist Teil der Strafe"

Es scheint sich nur noch um eine Frage der Zeit zu handeln, wann der Iran seinen angedrohten Vergeltungsangriff auf Israel wahr macht. Der Chef der militant-islamistischen Hisbollah, Nasrallah, hat erneut mit Vergeltung gedroht.

Hassan Nasrallah, der Chef der Schiiten-Miliz Hisbollah hat das Hinauszögern des angekündigten Vergeltungsschlags gegen Israel als "Teil der Strafe" bezeichnet. Der Generalsekretär der Gruppe äußerte sich in einer Videobotschaft vor tausenden Anhängern in der libanesischen Hauptstadt Beirut und kündigte erneut Vergeltung an. Er betonte: "Unsere Vergeltung wird kommen. Nichts wird uns davon abhalten, egal, wie die Konsequenzen aussehen."

Das israelische Warten ist Teil der Vergeltung und Teil des Kampfes. Hassan Nasrallah, Chef der Schiiten-Miliz Hisbollah

Vergeltung wird kommen - ob mit anderen oder allein

Dabei könne der Vergeltungsschlag sowohl zusammen mit anderen Gruppen der sogenannten "Achse des Widerstands" erfolgen, als auch allein. Der Begriff "Achse des Widerstands" bezieht sich auf den Iran und dessen Verbündete. Dazu gehören neben der Hisbollah auch Milizen im Irak, in Syrien und die islamistische Hamas im Gazastreifen.

Laut Nasrallah handele es sich um eine "große Schlacht". Der Iran sei nach der Tötung des Hamas-Auslandschefs Ismali Hanija in Teheran zu einer Reaktion verpflichtet.

Das Ziel des Kampfes besteht darin, den Sieg Israels zu verhindern. Hassan Nasrallah, Chef der Schiiten-Miliz Hisbollah

Die Hisbollah besitzt etwa 150.000 Raketen, Drohnen und Marschflugkörper. Seit dem letzten offenen Konflikt mit Israel im Jahr 2006 hat sie ihr Arsenal ungefähr verzehnfacht und könnte Israel nun erheblich stärker treffen.

Angst vor großem Krieg

Nach der Tötung des Hisbollah-Kommandeurs Fuad Schukr in Beirut durch Israel in der vergangenen Woche hatte Nasrallah bereits Vergeltungsmaßnahmen angekündigt. Es besteht die Sorge, dass die Hisbollah zusammen mit dem Iran einen großangelegten Angriff auf Israel planen könnte. Der Iran und die Hamas machen Israel auch für die Ermordung des Hamas-Auslandschefs Ismail Hanija in Teheran verantwortlich.

Seit Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober liefern sich die Hisbollah im Libanon und Israel täglich Feuergefechte. Dabei wurden über 120 Zivilisten getötet, die meisten auf libanesischer Seite. Außerdem kamen mehr als 350 Hisbollah-Mitglieder sowie israelische Soldaten ums Leben.