Verbände fordern einheitliche Hitzefrei-Regeln für Deutschland +++ Brände in Griechenland wegen Hitze und Trockenheit +++ US-Stadt bricht Hitze-Rekord +++ Die aktuellen Hitze-Entwicklungen im Ticker +++

+++ 21. Juli, 11:37 Uhr: Der Zivilschutz hat für weite Teile Griechenlands vor hoher bis sehr hoher Brandgefahr gewarnt. Betroffen sind vor allem die Region um die Hauptstadt Athen, die Insel Euböa und der Nordosten der Halbinsel Peloponnes.

Gleichzeitig ächzt das Land unter der dritten Hitzewelle des Jahres - die Temperaturen sollen vielerorts auf 40 Grad steigen, am Samstag auf 43 und am Sonntag in Mittelgriechenland und Athen sogar auf bis zu 44 Grad. Besonders extrem sei es auch in den kommenden Tagen in der Hauptstadt: Bis Mitte nächster Woche werden die Temperaturen nicht einmal nachts unter 30 Grad fallen, tagsüber werden sie in der Mittagszeit stets über 40 Grad liegen. In der mittelgriechischen Stadt Larisa sollen am Sonntag sogar 45 Grad Celsius erreicht werden.

Verbände fordern einheitliche Hitzefrei-Regeln für Deutschland

+++ 20. Juli, 7:30 Uhr: Die brütende Hitze macht auch den Schüler:innen in Deutschland zu schaffen. Gewerkschaften und Elternvertreter wollen deshalb einheitliche Regeln für Hitzefrei und fordern angesichts erwarteter heißer Sommer in Zukunft darüber hinaus insgesamt mehr Hitzeschutz in den Schulen.

"Wir müssen den steigenden Temperaturen, die mit dem Klimawandel auf uns zurollen, präventiv begegnen", sagte beispielsweise Anja Bensinger-Stolze vom Vorstand der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) der Deutschen Presse-Agentur. In jedem Bundesland würde es völlig unterschiedlich geregelt, wann es Hitzefrei geben könne, so Bensinger-Stolze.

Fast 47 Grad: Hitze-Rekord in Phoenix

+++ 19. Juli, 9:35 Uhr: Gleich mehrere Hitzerekorde hat die US-Metropole Phoenix im Bundesstaat Arizona gebrochen. Nach Angaben des US-Wetterdienstes war der Dienstag (18. Juli) der 19. Tag in Folge, an dem die Temperatur auf mindestens 110 Grad Fahrenheit - also etwa 43,3 Grad Celsius - stieg. Damit wurde ein Rekord von 1974 gebrochen, damals waren es 18 Tage in Folge.

Phoenix, Arizona: Schon fast seit drei Wochen steigen die Temperaturen täglich auf über 110 Grad Fahrenheit (43,33 Grad Celsius). © Liliana Salgado

Außerdem stieg das Thermometer in Phoenix am Dienstag auf einen neuen Tagesrekord: 116 Grad Fahrenheit (rund 46,7 Grad Celsius) wurden gemessen. Damit wurde die Höchsttemperatur aus 1989 von 46,1 Grad Celsius übertroffen. "Uns ist einfach zu heiß, um das zu feiern ...", schrieb die Stadt dazu auf Twitter.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

48 Grad auf Sizilien und Sardinien erwartet

+++ 18. Juli, 13:24 Uhr: In Italien und anderen Ländern im Mittelmeerraum wird an diesem Dienstag der Höhepunkt der bislang heftigsten Hitzewelle dieses Sommers erwartet. Die europäische Raumfahrtbehörde ESA geht davon aus, dass es auf Sizilien und Sardinien Temperaturen von bis zu 48 Grad geben wird. Der italienische Wetterdienst warnte vor "einer der intensivsten Hitzewellen aller Zeiten".

Spanien rückte bereits tags zuvor dicht an den europäischen Rekord aus dem Jahr 2021 heran. Damals wurden in Sizilien nach Angaben der WMO im August 48,8 Grad gemessen. Die Temperaturen im Süden Spaniens stiegen am Montag auf bis zu 47 Grad. Auch in mehreren Städten in den andalusischen Provinzen Córdoba und Jaén wurden mehr als 44 Grad gemessen.

In Rom bis zu 42 Grad erwartet

+++ 18. Juli, 9:08 Uhr: In Italien werden für Dienstag (18. Juli) Temperaturen von bis zu 42 Grad erwartet, betroffen ist insbesondere die Hauptstadt Rom. Es ist bereits die dritte Hitzewelle diesen Sommer. Am Montag (17. Juli) hat das Gesundheitsministerium für 17 größere Städte die höchste Alarmstufe für Hitze ausgerufen. Die Hitzewelle, ausgelöst vom Hochdruckgebiet "Caronte", dürfte bis Ende der Woche andauern.

Brände um Athen

+++ 18. Juli, 6:51 Uhr: Nach Hitze und längerer Trockenheit sind am Montag (17. Juli) in Griechenland im Großraum Athen mehrere große Wald- und Buschbrände ausgebrochen. Zahlreiche Einwohner:innen mussten evakuiert werden, auch Kinder-Sommerlager in mehreren Dörfern waren betroffen. "Wir kämpfen gegen rund 20 Wald- und Buschbrände, die auch bewohnte Regionen bedrohen", sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Montagabend im Staatsfunk. Dutzende Flugzeuge und Hubschrauber seien im Einsatz. Wegen der starken Rauchbildung wurde die Autobahn auf der Strecke Patras - Athen in Höhe der Stadt Loutraki vorübergehend gesperrt.

Temperaturen um die 40 Grad tagsüber und 30 Grad nachts machen den Menschen in weiten Teilen Südeuropas, wie hier in Italien, zu schaffen © Alberto Lo Bianco/LaPresse via ZUMA Press/dpa

52,2 Grad in China

+++ 17. Juli, 20:17 Uhr: In China wurde ein neuer Hitzerekord gemessen: Unfassbare 52,2 Grad Celsius zeigte das Thermometer am Sonntag (16. Juli) in der abgelegenen Gemeinde Sanbao im Nordwesten des Landes an. Das berichtet die "Tagesschau" und bezieht sich auf den Bericht staatlicher Medien. 2015 wurde mit 50,3 Grad der bisherige Höchstwert in der Volksrepublik gemessen.

Mallorca: Extremtemperaturen bis zu 44 Grad erwartet

+++ 17. Juli, 10:43 Uhr: Seit Tagen leidet Spanien bereits unter der extremen Hitze. Insbesondere im Süden des Landes kletterten die Temperaturen teilweise immer wieder über die 40-Grad-Marke. Auch die beliebte Ferieninsel Mallorca bleibt nicht von diesen Temperaturextremen verschont. Hier stieg am Wochenende (15. und 16. Juli) das Quecksilber auf Werte zwischen 29 und 38 Grad, schreibt die "Mallorca Zeitung". Und es wird noch heißer.

Aussichten

Für Montag (17. Juli) werden in Teilen der Insel Spitzenwerte zwischen 36 und 38 Grad erwartet, schreibt der staatliche Wetterdienst Aemet. Außer an der Ostküste gilt für weite Teile der Insel (zwischen 12 und 19 Uhr) die Warnstufe Gelb; in der Inselmitte wurde bereits die Warnstufe Orange ausgerufen, ergänzt die "Mallorca Zeitung". Hier sind laut Aemet mit Temperaturen von bis zu 39 Grad zu rechnen.

Am Dienstag (18. Juli) werde es noch heißer. Daher gelte dann in der Inselmitte, in der Zeit von 11 bis 20 Uhr, die Warnstufe Rot. Grund seien Extremtemperaturen von teilweise bis zu 44 Grad, wie die "Mallorca Zeitung" berichtet. So solle es in der Gemeinde Inca am Dienstag beispielsweise zu Höchsttemperaturen von 43 Grad kommen. Im Norden und Süden, in der Tramuntana, gelte zur gleichen Zeit die Warnstufe Orange und an der Ostküste die Warnstufe Gelb.

Ursache für diese extremen Temperaturwerte ist laut Meteorolog:innen der Klimawandel. Auch für die kommenden Jahre werden extreme Hitzewellen erwartet, schreibt die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Ruben del Campo, Sprecher des spanischen Wetterdienstes, warnt bereits seit langem: "Eines ist klar: Der (von Menschen verursachte) Klimawandel verstärkt extreme Wetterereignisse."