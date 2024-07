Hygiene auf Kreuzfahrtschiffen: Das sind die saubersten Dampfer

Das Center for Disease Control and Prevention (CDC) führt regelmäßig Hygiene-Tests an Bord von Kreuzfahrtschiffen durch. Gerade das Thema Hygiene spielt an Bord eine besonders wichtige Rolle.

Nicht alle Kreuzfahrtschiffe freuen sich auf die Hygiene-Tests der US-Gesundheitsbehörde CDC. Immer wieder heißt es für Schiffe: "Nicht bestanden". Bei wiederholten Verstößen gegen die Bordhygiene droht sogar das Verbot, US-Häfen anlaufen zu dürfen.

Es droht Verbot, US-Häfen anzulaufen

Wenn die US-Gesundheitsbehörde die Hygienezustände auf Kreuzfahrtschiffen beurteilt, verteilt sie maximal 100 Punkte. Dabei müssen Schiffe, um ohne Warnung weiterfahren zu können, mindestens 86 Punkte erreichen. Inspiziert werden verschiedene Bereiche wie Küchen, öffentliche Toiletten oder Restaurantbereiche. Erreicht ein Schiff weniger Punkte, dürfen Schiffseigner nachbessern. Kommen Hygienemängel öfter vor, droht sogar das Verbot für das betreffende Schiff, US-Häfen nicht mehr ansteuern zu dürfen.

Hygiene ist auf Kreuzfahrtschiffen nicht nur eine wünschenswerte Sache, sondern äußerst wichtig. Denn es gelten umfangreiche Vorschriften, die eingehalten werden sollten. Ob die sachgerechte Desinfektion von Oberflächen, das Einhalten von Kühlketten oder die Überwachung der Wasserqualität in Pools - Nachlässigkeit kann schnell dazu führen, dass sich an Bord Krankheiten ausbreiten, die keiner will. Auch in diesem Jahr wurden einmal mehr zahlreiche Kreuzfahrtschiffe überprüft.

Das sind die saubersten Kreuzfahrtschiffe

Alle folgend genannten Schiffe erreichten bisher (2024) die volle Höchstpunktzahl von 100 Punkten. Die Schiffe sind in alphabetischer Reihenfolge genannt:

"Brilliance of the Seas" - Royal Caribbean International

"Celebrity Ascent" - Celebrity Cruises

"Celebrity Equinox" - Celebrity Cruises

"Disney Fantasy" - Disney Cruise Lines

"Explora I" - MSC Cruise Management (UK) Ltd

"MSC Seashore" - MSC Cruise Management (UK) Ltd

"Norwegian Breakaway" - Norwegian Cruise Lines

"Norwegian Escape" - Norwegian Cruise Lines

"Norwegian Gem" - Norwegian Cruise Lines

"Norwegian Sky" - Norwegian Cruise Lines

"Viking Polaris" - Viking Expedition Operations

Die bislang am schlechtesten bewerteten Schiffe

"Bahama Mama" - Balearia Caribbean Ltd - Inspektionsbericht vom 6.11.2015

"Safari Endeavour" - Un-Cruise Adventures - Inspektionsbericht vom 9.09.2018

"Margaritaville at Sea Paradise" - "Margaritaville at Sea" - Inspektionsbericht vom 5.01.2024

Laut "T-Online" bemängelten die Inspekteure unter anderem die fehlenden Gesundheitstests der Crew vor Reiseantritt, die nicht ausreichend vor Verschmutzung geschützten Trinkwasserbehälter oder eine fehlende automatische Chlor-Einspritzung im Pool.

