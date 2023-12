Indien: "Göttlicher Stein" ist in Wahrheit Dinosaurier-Ei

Eine uralte Steinkugel, seit Generationen in einer indischen Familie als göttlich verehrt, entpuppt sich als ein Millionen Jahre altes Dinosaurier-Ei. Auch in den umliegenden Siedlungen fanden Forscher weitere Dino-Eier.

Das erinnert an den Film "Jurassic Park": In Indien machten Wissenschaftler:innen aus einem seit Generationen verehrten, göttlichen Stein kurzerhand ein uraltes Fossil: Die seltsam geformte Kugel soll ein versteinertes Dino-Ei sein.

Steinkugel entpuppt sich als Dino-Ei

Das wird einer indischen Familie wahrscheinlich nicht gefallen: Eine seit vielen Generationen als göttlich verehrte Kugel ist gar nicht das, wofür sie gehalten wurde. Vielmehr sollen die Mitglieder der Familie und weitere Personen ewige Zeiten ein versteinertes Dinosaurier-Ei angebetet haben, das von einem pflanzenfressenden Titanosaurus abstammen soll, der wohl vor Millionen Jahren in Zentralindien lebte, wie Mahesh Thakkar vom Birbal Sahni Institute of Palaeosciences (BSIP) laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) mitteilte.

Auf die göttliche Steinkugel und ihren Besitzer, ein Bauer namens Vesta Mandloi, sind Wissenschaftler:innen gestoßen, weil in der Region im Bundesstaat Madhya Pradesh ein geologischer Park eröffnet werden soll, so Thakkar. Sowohl Mandloi als auch andere Bauern seines Dorfes und umliegender Siedlungen verehren diese und andere Steinkugeln als Symbol des beliebten Hindu-Gottes Shiva sowie als Hüter des Landes und der Nutztiere. Es sollen sogar noch weitere solcher Kugeln in der Umgebung gefunden worden sein. Allein zu Beginn des Jahres 2023 sollen laut "Plos One" in der Gegend rund 256 Titanosaurier-Eier in insgesamt 92 Gelegen entdeckt worden sein. Die Funde stammen wohl aus der späten Kreidezeit, etwa vor 145 bis 66 Millionen Jahren.

