Inga Gehricke und Lars Mittank: Vermisstensuche über Smoothie-Flaschen

Zwei mysteriöse Vermisstenfälle, eine ungewöhnliche Suchaktion: Mit Flaschen will ein Smoothie-Hersteller die Suche nach Inga Gehricke und Lars Mittank unterstützen.

Das Wichtigste in Kürze Durch eine außergewöhnliche Suchaktion sollen neue Hinweise in zwei Vermisstenfällen gefunden werden.

Der Smoothie-Hersteller "True Fruits" verkauft in über 30.000 Supermärkten die Vermisstenanzeigen der beiden auf Smoothie-Flaschen.

Inga verschwand 2015 auf einer Familienfeier, von Lars fehlt seit 2014 nach einem Bulgarienurlaub jede Spur.

Seit mehreren Jahren hoffen und bangen die Familien von Lars Mittank und Inga Gehricke. Seit neun beziehungsweise zehn Jahren fehlt jede Spur von ihnen. Die Polizei konnte trotz weitläufiger Suchen weder eine heiße Spur zum Verbleib von Inga noch von Lars finden.

Die Familien und Angehörigen der Vermissten starteten nun in Kooperation mit dem Smoothie-Hersteller "True Fruits" eine außergewöhnliche Suchaktion: Ihre Getränkeflaschen dienen als Vermisstenanzeigen. Mit Fotos und Informationen zu Inga beziehungsweise Lars gehen die bedruckten Smoothie-Flaschen in über 30.000 Supermärkten in Deutschland, Österreich und der Schweiz in den Verkauf.

"Das Schlimmste für die Familien ist, dass Lars und Inga in Vergessenheit geraten", so Rechtsanwältin Petra Küllmei, die als Opferanwältin Ingas Mutter zur Seite steht. Mit dem Verkauf der Smoothieflaschen erhoffen sich die Familien, dass Menschen erreicht werden, die noch nie von diesen Fällen gehört haben und Hinweise geben, die zur Lösung des Falls beitragen.

Der Vermisstenfall Inga

Bei der Vermisstenanzeige von Inga wird neben einem Foto von damals auch ein Aging-Foto veröffentlicht. Mutter Victoria Gehricke macht die Aktion Mut: "Wir sind die ersten in Deutschland, die so etwas machen, also ein Produkt aus dem Supermarkt nutzen, um nach einem Kind zu suchen. Für mich ist das eine Chance, dass meine Familie und ich neue Hinweise zu Inga erhalten. Ich wünsche mir nichts mehr, als dass mein Kind gefunden wird."

Seit Mai 2015 wird die damals fünfjährige Inga vermisst. Bei einer Familienfeier im Diakoniewerk Wilhelmshof bei Uchtspringe im Landkreis Stendal verschwand das Mädchen spurlos. Während des Grillfestes soll Inga auf dem Gelände und am dortigen Waldrand gespielt haben. Doch dann verschwand die Fünfjährige im Laufe des Abends - bis heute.

Die Suche der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr mit Spürhunden und Hubschrauber im Sommer 2015 blieb erfolglos. Nachdem der Berliner Rechtsanwalt Steffen Tzschoppe eigene Ermittlungen angestellt und Versäumnisse der Behörden angekreidet hatte, kam der Vermisstenfall in den Innenausschuss des Landtages von Sachsen-Anhalt. Seit 2023 wird der Vermisstenfall Inga von der Polizei Halle untersucht.

Die jüngsten Suchaktionen in Waldgebieten, einem Teich nahe dem Diakoniewerk und Grabungen, führten zu keiner heißen Spur.

Der Vermisstenfall Lars

"Ich hab gesehen, dass in den USA damals auf Milchtüten nach Vermissten gesucht wurde und ich wollte das unbedingt auch für Lars machen. Ich bin froh, dass wir so eine Aktion jetzt auf Smoothie-Flaschen starten. Ich brauche diese Aufmerksamkeit, um weiter nach meinem Sohn zu suchen. Nach zehn Jahren flaut die Suche nämlich leider ab", erzählt Sandra Mittank.

Der damals 28-Jährige verschwand 2014 in einem Urlaub mit seinen Freunden in Bulgarien. Bei einer Auseinandersetzung kam es zu einem Schlag auf das linke Ohr, infolgedessen Lars einen Arzt aufsuchte. Dieser riet dem 28-Jährigen ab, mit der Verletzung zurück nach Deutschland zu fliegen, sodass am 7. Juli seine Freunde die Rückreise zunächst ohne Lars antraten. Lars sei anschließend in ein Krankenhaus gegangen, dort jedoch nicht weiter behandelt worden.

Am 8. Juli wurde Lars Mittank das letzte Mal in einer Praxis am Flughagen in Varna gesehen. Diese verließ er jedoch ohne ersichtlichen Grund fluchtartig. Sein Gepäck sowie Handy ließ er am Flughafen zurück. Den für denselben Tag gebuchten Flug trat der 18-Jährige nicht an. Seit dem fehlt jede Spur von ihm.