Inmitten der Bodenoffensive? Biden erwägt Besuch in Israel

Der blutige Überfall von Hamas-Terroristen auf Israel hat das Land und die Welt geschockt. Das ganze Ausmaß der Gräueltaten wird immer sichtbarer. Alle Reaktionen und Stimmen aus Deutschland und der Welt im Ticker.

+++ 16. Oktober, 07:11 Uhr: Nach dem Hamas-Terror gegen Israel und inmitten der Erwartung einer israelischen Bodenoffensive im palästinensischen Gazastreifen will US-Präsident Joe Biden möglicherweise Israel besuchen. Biden ziehe eine Reise in den kommenden Tagen in Betracht, berichteten US-Medien wie das Portal Axios am Sonntagabend (Ortszeit) unter Berufung auf Quellen in der israelischen und US-amerikanischen Regierung. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu habe Biden während eines Telefonats am Samstag nach Israel eingeladen. Die endgültige Entscheidung über eine Reise sei aber noch nicht getroffen, hieß es weiter.

Andere hochrangige Mitglieder der US-Regierung sind oder waren bereits in der Krisenregion. Nach den Angriffen der islamistischen Hamas-Terroristen schickte Biden seinen Außenminister Antony Blinken nach Israel und in weitere Länder in der Region. Blinken wollte auch an diesem Montag wieder Termine in Israel wahrnehmen. Auch Verteidigungsminister Lloyd Austin war am Freitag zu Gesprächen in Israel.

+++23:12 Uhr: Die Bundesregierung hat nach Aussage von Außenministerin Annalena Baerbock weiterhin "keinen direkten Kontakt" zu den im Gazastreifen festgehaltenen deutschen Geiseln. "Das war eines der Hauptthemen bei meinem Besuch in Israel und auch bei meinem Besuch danach in Ägypten", sagte die Grünen-Politikerin am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Anne Will". Ziel der Bundesregierung sei es dabei zum Beispiel, Lebenszeichen zu bekommen.

Sie habe sich daher auch an den Emir von Katar gewandt, weil das Land ebenso wie die Türkei über Kanäle zur Hamas-Führung verfüge. Es solle deutlich gemacht werden, "dass es hier um deutsche Geiseln geht". Dazu seien auch Fotos zur Verfügung gestellt worden, damit die Hamas-Terroristen die Betroffenen erkennen könnten. In ihrem Ministerium sei ein Team rund um die Uhr mit dem Schicksal der deutschen Geiseln beschäftigt, betonte Baerbock. Unter den rund 150 Geiseln wird nach früheren Angaben auch eine einstellige Zahl von deutschen Doppelstaatlern vermutet.

Ein Sprecher der israelischen Armee, Arye Sharuz Shalicar, deutete in der Sendung an, dass sich die Geiseln in zum Teil 30 bis 40 Meter tiefen Tunneln im Gazastreifen befinden könnten: "Das ist ein ziemlich gruseliges Szenario." Unter den Entführten befänden sich sehr viele Kinder, darunter auch ein neun Monate altes Baby. Die Menschen waren bei den Anschlägen der Terrorgruppe Hamas am vergangenen Samstag verschleppt worden.

Israels Finanzminister: Es gibt keine Budgetgrenze für Militär und Hamas-Opfer

+++ 22:17 Uhr: Der Kampf Israels gegen die Hamas wird Finanzminister Besalel Smotrich zufolge nicht am Geld scheitern. Die Wirtschaft sei stark, alle Kampfhandlungen könnten finanziert werden, sagte er am Sonntag. "Ich habe eine unzweideutige Anweisung gegeben, dass es keine Budgetgrenze gibt." Dies gelte für das Militär, die Sicherheitsdienste und die Unterstützung der Opfer der radikal-islamischen Hamas-Miliz, die am 7. Oktober einen Überraschungsangriff auf Israel gestartet hatte. Die Prioritäten in den Haushalten für 2023 und 2024 würden entsprechend geändert.

Notenbankchef Amir Jaron sagte, die finanziellen Auswirkungen seien beherrschbar, weil Israel mit soliden Finanzen in den wieder aufgeflammten Konflikt gehe. Die Wirtschaft sei derzeit stark und stabil. Sie habe sich schon in der Vergangenheit von schwierigen Phasen wieder erholen können. Konkrete Schätzungen zu den finanziellen Folgen seien aber noch schwierig. Viel hänge von der Dauer und Intensität des Konflikts ab. Der Schuldenstand liege unterhalb von 60 Prozent der Wirtschaftsleistung - wenig im internationalen Vergleich. Das Haushaltsdefizit sei zuletzt auch 2024 mit rund 1,5 Prozent der Wirtschaftsleistung erwartet worden.

Joe Biden: USA können Ukraine und Israel militärisch unterstützen

+++ 21:51 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat zugesichert, dass Amerika sowohl die Ukraine als auch Israel militärisch unterstützen kann. "Wir sind die Vereinigten Staaten von Amerika, um Gottes Willen, die mächtigste Nation (...) in der Geschichte der Welt", sagte Biden in einem Interview mit dem Sender CBS. Die US-Regierung könne sich um beides kümmern und trotzdem die Fähigkeiten zur allgemeinen Verteidigung des eigenen Landes aufrechterhalten. "Wir haben die Möglichkeit, das zu tun. Wir haben eine Verpflichtung", betonte er. "Und wenn wir es nicht machen, wer dann?" Das Gespräch wurde am Freitag aufgezeichnet und sollte am Sonntagabend (Ortszeit) vollständig ausgestrahlt werden.

Auch US-Verteidigungsminister Lloyd Austin betonte zuletzt: "Wir werden fest an der Seite Israels stehen, während wir die Ukraine weiterhin unterstützen." Die USA haben seit dem Beginn des Kriegs der Ukraine knapp 44 Milliarden Dollar (rund 42 Milliarden Euro) an Unterstützung zugesagt. Auch Israel unterstützen die USA als wichtigster Verbündeter mit Milliardensummen - ein beachtlicher Teil davon geht in Raketen.

Biden hatte vor einigen Tagen angekündigt, den US-Kongress um zusätzliches Geld für Israel zu bitten. Das Weiße Haus hat bereits weitere Mittel für die Ukraine beim Parlament beantragt. Dort herrscht im Moment aber Stillstand, da sich die Republikaner nicht auf einen Vorsitzenden für das Repräsentantenhaus einigen können. Solange lange liegt die gesetzgeberische Arbeit auf Eis.

Irans Außenminister: "Jeder hat die Hand am Abzug"

+++ 15. Oktober, 17:59 Uhr: Der iranische Außenminister Hussein Amirabdollahian forderte Israel in einem Interview mit dem Sender Al-Dschasira auf, nicht weiter gegen den Gazastreifen vorzugehen. "Wenn die Aggression gegen Gaza nicht beendet wird, sind weitere Fronten in diesem Krieg nicht auszuschließen", sagte er. Der Iran könne in dieser Situation nicht als Zuschauer am Rande stehen. Am Freitag war der Minister mit dem Generalsekretär der Hisbollah, Hassan Nasrallah, zusammengekommen. "Jeder hat Szenarien entworfen, und jeder hat die Hand am Abzug", warnte der Minister.

UN-Generalsekretär Guterres: "Auch Kriege haben Regeln"

+++ 13. Oktober, 21:49 Uhr: UN-Generalsekretär António Guterres hat einen sofortigen Zugang zum Gazastreifen für humanitäre Hilfe gefordert. "Auch Kriege haben Regeln", sagte Guterres am Freitag (13. Oktober) vor Journalist:innen in New York, bevor er hinter verschlossenen Türen an einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats zu dem Konflikt teilnehmen wollte. "Wir brauchen sofortigen humanitären Zugang zu ganz Gaza, damit wir den Bedürftigen Treibstoff, Nahrung und Wasser zukommen lassen können", forderte er mit Blick auf die israelische Blockade der Küstenenklave.

Guterres sprach sich auch ausdrücklich gegen den Aufruf des israelischen Militärs zur Massenevakuierung des nördlichen Gazastreifens aus. Ein solcher Schritt, der etwa 1,1 Millionen Menschen in dem dicht besiedelten Palästinensergebiet betreffe, sei "extrem gefährlich – und in manchen Fällen auch einfach nicht möglich", sagte Guterres. Er forderte auch die sofortige Freilassung aller von der islamistischen Hamas nach Gaza verschleppten Geiseln.

Zudem rief Guterres dazu auf, sich gegen Antisemitismus, anti-muslimischen Fanatismus und verbalen Hass jeder Art, der von dem Konflikt geschürt werde, auszusprechen. "Dies ist eine Zeit für die internationale Gemeinschaft, gemeinsam den Schutz von Zivilisten zu unterstützen und eine anhaltende Lösung für diesen nicht enden wollenden Zyklus von Tod und Zerstörung zu finden."

Steinmeier zum Solidaritätsbesuch in Synagoge

+++ 16:16 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat einer Synagoge in Berlin-Kreuzberg einen Solidaritätsbesuch abgestattet. In einer bewegenden Rede sicherte er der jüdischen Gemeinde in Deutschland seine Unterstützung nach den Angriffen der Hamas auf Israel zu.

"Der heutige Tag ist ein Tag der Angst für Juden weltweit und hier in Deutschland", betonte Steinmeier in der Synagoge Fraenkelufer. "Deshalb ist mein Platz heute unter Ihnen. In dieser Stunde stehe ich stellvertretend für unsere ganze Nation an der Seite unserer bedrohten Landsleute, an der Seite aller Jüdinnen und Juden in Deutschland", fügte er hinzu.

Ruf nach Verbot von Pro-Palästina-Demos wird lauter

+++ 15:57 Uhr: Die Städte München und Regensburg wollen Solidarisierungsdemos für Palästina untersagen. Der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zufolge erteilte München einer für den Freitag (13. Oktober) geplanten pro-palästinensischen Demo eine Absage. Auch eine für Samstag (14. Oktober) angezeigte Aktion solle verboten werden, teilte eine Sprecherin des Kreisverwaltungsreferats (KVR) mit.

Auch in Regensburg werden Rufe nach einem Verbot solcher Demos laut. Die Stadt wolle Versammlungen untersagen, von denen zu erwarten sei, "dass sie die abscheulichen, menschenverachtenden Angriffe auf Israel unterstützen oder gar feiern", wie eine Sprecherin mitteilte.

Steinmeier telefoniert erneut mit Israels Präsident Herzog

+++ 12. Oktober, 16:43 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat erneut mit Israels Präsident Izchak Herzog telefoniert. Dieser habe dabei ausdrücklich die Gespräche in Berlin mit dem Emir von Katar und mit dem jordanischen König begrüßt, hieß es anschließend aus dem Bundespräsidialamt. Das Telefongespräch beider Präsidenten am Mittwochabend war das zweite seit dem Angriff der Hamas am vergangenen Samstag.

Herzog habe darin deutlich gemacht, dass man die Gesprächskanäle mit einflussreichen Akteuren in der Region offenhalten und nutzen müsse, um eine Ausweitung des Konflikts und einen Flächenbrand zu verhindern. Sie müssten auch für Verhandlungen über eine Freilassung der von der Hamas festgehaltenen Geiseln genutzt werden. Dies sei im Interesse Israels.

Der Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, wurde am Donnerstag zuerst von Steinmeier im Schloss Bellevue zu einem Gespräch empfangen. Später traf er mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Kanzleramt zu einem Gespräch zusammen. Der König von Jordanien, Abdullah II. bin al-Hussein, wird in der kommenden Woche in Berlin erwartet. Katar gehört zu den größten Unterstützern der islamistischen Hamas, gilt aber auch als möglicher Vermittler. Aus den Reihen der Unionsfraktion war zuvor Kritik am Treffen des Kanzlers mit dem Emir laut geworden.

Merz bietet Ampel gemeinsamen Kampf gegen Antisemitismus an

+++ 12. Oktober, 14:21 Uhr: CDU-Chef Friedrich Merz hat vor dem Hintergrund des Hamas-Angriffes auf Israel der Ampel angeboten, gemeinsam den Kampf gegen Antisemitismus zu verstärken. "Ich biete für die Unionsfraktion an, dass wir gemeinsam aus der Mitte dieses Hauses den Kampf gegen Antisemitismus in unserem Land noch entschlossener fortsetzen", sagte Merz in seiner Antwort auf eine Regierungserklärung von Olaf Scholz (SPD) zum Angriff auf Israel. Der CDU-Politiker dankte dem Kanzler für dessen Erklärung.

"Es gibt für diese feigen und abscheulichen Exzess der Gewalt keinerlei Rechtfertigung. Israel reagiert auf diesen Terror im Rahmen seines völkerrechtlich verbrieften Rechts auf Selbstverteidigung", so Merz weiter. "Wir wünschen dem Staat Israel, dass er sein Selbstverteidigungsrecht eben mit Stärke und Gerechtigkeit ausübt. Der Unterstützung des Deutschen Bundestags kann sich Israel dabei sicher sein." Merz warnte: "Unsere Solidarität darf keine Risse bekommen - auch dann nicht, wenn Israel das Notwendige tut, um seine Sicherheit wieder herzustellen."

Auch kritisierte er erneut Jubelfeiern in Deutschland zur Unterstützung der Hamas. "Unser demokratischer Staat darf solche Zustände nicht dulden, und er muss mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln unseres Rechtsstaates sicherstellen, dass jede Form antisemitischer Gewaltverherrlichung unterbunden wird", sagte er. Vereine und Organisationen, die die Hamas oder andere islamistisch-militante Organisationen unterstützten, müssten verboten werden. "Wer für Terroristen Geld einsammelt oder offen mit ihnen sympathisiert, kann sich nicht auf die Meinungsfreiheit berufen. Es sind Straftaten, die wir nicht dulden dürfen."

Klingbeil: "Nie wieder schweigen wir, wenn jüdisches Leben bedroht ist"

+++ 12. Oktober, 10:47 Uhr: Eindringlich hat Lars Klingbeil zu weiterer Unterstützung Israels aufgerufen. "Wir haben uns als Deutschland geschworen: Nie wieder, nie wieder schauen wir weg, nie wieder schweigen wir, wenn jüdisches Leben bedroht ist", sagte der SPD-Chef im Bundestag. "Den Worten müssen Taten folgen."

Deshalb sei die Unterstützung, die Deutschland Israel zugesichert habe, so wichtig. "Heute ist ein Tag der Solidarität", sagte er mit Blick auf einen Entschließungsantrag der drei Ampel-Fraktionen. Darin verurteilen SPD, Grüne und FDP im Bundestag die "barbarischen Gewaltakte" der Hamas und betonen, dass Deutschland auf der Grundlage des Völkerrechts Israel alles Notwendige und Erwünschte zu seiner Verteidigung zur Verfügung stellen müsse.

Scholz: Betätigungsverbot für Hamas

+++ 12. Oktober, 10:01 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat in einer Regierungserklärung ein Betätigungsverbot für die islamistische Hamas angekündigt. Obendrein soll das palästinensische Netzwerk Samidoun verboten werden. Es sei "abscheulich" und "menschenverachtend", dass auf deutschen Straßen in den vergangenen Tagen auch der Terror der Hamas gefeiert worden sei. "Hass und Hetze nehmen wir nicht tatenlos hin. Antisemitismus dulden wir nicht. Null Toleranz gegenüber Antisemiten – das müssen und werden unsere Sicherheitsbehörden mit aller Konsequenz durchsetzen."

Faeser will hart gegen Hamas-Sympathisanten vorgehen

+++ 11. Oktober, 14:35 Uhr: Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat ein hartes Einschreiten gegen Sympathisanten und Unterstützer der Terrororganisation Hamas in Deutschland angekündigt. "Wir nutzen alle nachrichtendienstlichen und polizeilichen Mittel, um gegen Hamas-Unterstützer vorzugehen", sagte die Sozialdemokratin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Unsere Sicherheitsbehörden nehmen die islamistische Szene noch stärker ins Visier, um Reaktionen auf den Terror der Hamas sofort zu erkennen und jede Unterstützung zu unterbinden. Das gilt auch für das Sammeln von Spenden für die Hamas."

Die Landesbehörden forderte die Bundesministerin auf, konsequent gegen Demonstrationen und Versammlungen einzuschreiten, bei denen die Taten der Hamas gefeiert werden. "Alle versammlungsrechtlichen Instrumente müssen genutzt werden, um Solidaritätskundgebungen mit dem Terror der Hamas so frühzeitig wie möglich zu verhindern", sagte sie. "Alle polizeilichen Möglichkeiten müssen genutzt werden, um sofort hart einzuschreiten, wenn der Terror der Hamas verherrlicht wird. Und alle aufenthaltsrechtlichen Möglichkeiten müssen genutzt werden, um Straftäter aus der islamistischen Szene auszuweisen, wenn sie keinen deutschen Pass haben."

Gesetzesverschärfungen hält Faeser dagegen nicht für nötig. "Unser Rechtsstaat hat die Instrumente, um gegen Unterstützer der Terrororganisation Hamas hart vorzugehen", sagte sie.

Baerbock sieht Risiko einer Eskalation des Nahost-Konflikts

+++ 11. Oktober, 14:21 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock sieht das Risiko einer weiteren Eskalation des Konflikts im Nahen Osten. "Ja, diese Gefahren gibt es", sagte die Grünen-Politikerin im Bundestag auf die Frage, ob sie weitere Gefahren für Israel und möglicherweise die ganze Region sehe. Alle Anstrengungen richteten sich darauf, "einen Flächenbrand zu verhindern".

Dazu führten die Bundesregierung und auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Gespräche mit den Verantwortlichen in Nachbarländern. Baerbock wies in der Regierungsbefragung des Bundestags auf den Raketenbeschuss auf Israel aus dem Libanon und aus Syrien hin.

Umfrage: Jeder fünfte Deutsche wünscht sich weniger Unterstützung für Israel

+++ 11. Oktober, 12:57 Uhr: Nach Ansicht der Mehrheit in Deutschland sollte die Bundesregierung Israel nach dem Angriff der Terrororganisation Hamas mehr unterstützen. Das geht aus einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag von :newstime hervor.

Demnach fordern 40 Prozent der Bürger mehr Unterstützung für Israel durch die Bundesregierung, davon 30 Prozent "eindeutig mehr" Unterstützung. 35 Prozent der Deutschen sind demnach der Ansicht, Deutschland solle Israel "so wie bisher" weiter unterstützen. 21 Prozent waren der Ansicht, Israel solle weniger Hilfe erhalten.

Verteidigungsminister Boris Pistorius hat seinem israelischen Amtskollegen Joav Galant indes Unterstützung aus Deutschland angeboten. Die Bundesregierung habe dieses Angebot auch gegenüber dem israelischen Militärattaché gemacht, sagte der SPD-Politiker nach einer Sitzung des Verteidigungsausschusses. "Beide haben bislang gesagt, dass sie keine Unterstützung brauchen, militärischer oder technischer Art. Es geht um politische Unterstützung", sagte Pistorius. Diese stehe außer Frage. Pistorius: "Und sobald wir humanitär helfen können, steht das Angebot im Raum, wird aber bislang nicht abgefragt."