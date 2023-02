Inmitten des Ukraine-Krieges: Selenskyj forciert EU-Beitritt

Seit fast einem Jahr tobt der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Inmitten schwerer Kämpfe forciert Präsident Selenskyj einen EU-Beitritt seines Landes. Am Freitag soll in Kiew ein Gipfel mit den EU-Spitzen stattfinden.

Trotz der aktuell massiven Kämpfe mit den russischen Angreifern will der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den geplanten EU-Beitritt seines Landes weiter vorantreiben.

Wie Ministerpräsident Denys Schmyhal ankündigte, soll am Freitag, den 3. Februar, in Kiew ein Gipfeltreffen mit der EU stattfinden. Von diesem Treffen erhoffe er sich "Neuigkeiten", so Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache (31. Januar).

"Wir erwarten Entscheidungen unserer Partner in der Europäischen Union, die […] unserem Fortschritt entsprechen. Fortschritt, der offensichtlich da ist – und das sogar trotz des großflächigen Kriegs." Der ukrainische Präsident betonte, dass in Kiew an Reformen gearbeitet werde.

Putins Angriff stärkt Wunsch Kiews

Der russische Angriffskrieg durch die Truppen von Kremlherrscher Wladimir Putin hat bei vielen Ukrainer:innen den Wunsch nach einer baldigen Aufnahme in die EU noch einmal verstärkt. An dem EU-Ukraine-Gipfel am Freitag sollen dem Vernehmen nach unter anderem EU-Ratspräsident Charles Michel und Kommissionschefin Ursula von der Leyen teilnehmen.

Seit Juni 2022 ist die Ukraine EU-Beitrittskandidat. Für einen Beitritt muss das Land die seit 1993 bestehenden "Kopenhagener Kriterien" erfüllen. Damit sind unter anderem Auflagen bei der Korruptionsbekämpfung verbunden.