Rot, schwarz, grün oder blau? Von Flensburg-Schleswig bis zum Oberallgäu: Die interaktive Karte zur Bundestagswahl auf Joyn bietet einen Überblick über das Abstimmungsverhalten aller deutschen Wahlkreise.

Das Wichtigste in Kürze Deutschland hat die Wahl: Am Sonntag, 23. Februar, wird ein neuer Bundestag gewählt.

Wie die einzelnen Wahlkreise abgestimmt haben, zeigt die interaktive Wahlkarte auf Joyn.

Je nach Sieger wird der entsprechende Bereich auf der Karte eingefärbt.

Hat sich der monatelange Wahlkampf der Parteien bezahlt gemacht? Die Entscheidung fällt an der Wahlurne – und in insgesamt 299 Wahlkreisen: Am Sonntag (23. Februar) wählt Deutschland einen neuen Bundestag, und neben den Spitzenkandidat:innen, unter anderem Kanzler Olaf Scholz (SPD), Friedrich Merz (CDU), Robert Habeck (Grüne) und Alice Weidel (AfD), wartet ein ganzes Land gespannt auf die Ergebnisse. Jeder Wahlkreis zählt – wie stimmt Ihre Region ab?

Die Ergebnisse aller Wahlkreise

Einen Überblick, welche Wahlkreise an Union (schwarz), SPD (rot) oder Grüne (grün) gehen, und wo AfD (blau), Linke (magenta) und FDP (gelb) triumphieren, liefert die interaktive Wahlkarte zur Bundestagswahl auf Joyn, gefüttert mit Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Von Heinsberg in Nordrhein-Westfalen bis Görlitz in Sachsen, von Nordfriesland - Dithmarschen Nord in Schleswig-Holstein bis zum Bodensee-Kreis: Die fortwährend aktualisierte Karte bildet alle 299 Wahlkreise ab, natürlich können Sie auch gezielt nach Ihrem Kreis unter "Wahlkreisergebnisse" suchen. Sobald die Daten für den Wahlkreis vorliegen, färbt sich dieser in der Farbe der jeweils stärksten Partei. Dabei können Sie die Ansicht interaktiv zwischen Erst- und Zweitstimme wechseln.

Wer holt das Direktmandat in meinem Wahlkreis?

Mit der Erststimme wird der Repräsentant respektive die Repräsentantin des Wahlkreises gewählt. Und auch, welche:r Kandidat:in sich das Direktmandat für den Bundestag in Ihrer Region sichern konnte, können Sie, sobald die Ergebnisse vorliegen, mit der interaktiven Karte auf Joyn nachverfolgen.