Israel bereitet Großangriff auf Rafah vor

Trotz internationaler Kritik bereitet Israel die Erstürmung der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens vor. Dorthin waren auf Anordnung des israelischen Militärs zuvor mehr als eine Million Palästinenser:innen geflüchtet.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat den Befehl erteilt, eine Militäroffensive auf die Stadt Rafah vorzubereiten.

Eine Militäroffensive in Rafah gilt als hochproblematisch, da sich dort derzeit 1,3 Millionen Menschen aufhalten.

Die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens sei in Rafah zusammengepfercht und könne nirgendwo anders hin, warnte UN-Chef Guterres.

Die israelischen Streitkräfte planen einen Großangriff auf Rafah vor, um dort nach eigenen Angaben die letzten Einheiten der islamistischen Hamas zu vernichten. Damit will Israel rund vier Monate nach Beginn des Gaza-Kriegs offenbar auch den äußersten Süden des abgeriegelten Küstenstreifens unter Kontrolle bringen. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gab am Freitag (9. Februar) den Befehl aus, eine Militäroffensive auf die Stadt Rafah vorzubereiten. "Es ist unmöglich, das Kriegsziel der Eliminierung der Hamas zu erreichen, wenn vier Hamas-Bataillone in Rafah verbleiben", teilte sein Büro mit. Zuvor sollten allerdings die Zivilist:innen in der Stadt an der Grenze zu Ägypten in Sicherheit gebracht werden.

Angesichts der großen Zahl an Flüchtlingen in Rafah warnen Beobachter:innen vor einer humanitären Katastrophe. In der Stadt im äußersten Süden des Gazastreifens, die vor dem Krieg rund 300.000 Einwohner:innen hatte, sollen sich derzeit 1,3 Millionen Menschen aufhalten. Die meisten von ihnen flohen vor dem Krieg aus anderen Teilen des Gazastreifens dorthin, zum Teil auf Anordnung des israelischen Militärs.

Abbas: "Gefährliches Vorspiel" zu Vertreibung

Der palästinensische Präsident Mahmud Abbas hat die von Israel erwogenen Pläne einer Militäroffensive in der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen scharf verurteilt. Abbas erklärte, diese stellten ein "gefährliches Vorspiel" zu einer Politik der Vertreibung dar, die von den Palästinensern befürchtet wird. Israel und den verbündeten USA warf Abbas eine "destruktive Politik" vor. Er rief den UN-Sicherheitsrat dazu auf, tätig zu werden. "Diese (von Israel erwogenen) Schritte gefährden die Sicherheit und den Frieden in der Region, sie überschreiten alle roten Linien", so Abbas.

UN-Generalsekretär António Guterres warnte angesichts der Angriffspläne indessen erneut vor einer humanitären Katastrophe und Folgen für die gesamte Region. Die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens sei in Rafah zusammengepfercht und könne nirgendwo anders hin, schrieb der Chef der Vereinten Nationen auf der Nachrichtenplattform X, vormals Twitter. Guterres' Sprecher Stéphane Dujarric fügte hinzu, man wolle keine Massenvertreibungen sehen. Auch die US-Regierung und die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hatten sich in den vergangenen Tagen deutlich gegen ein militärisches Vorgehen in Rafah ausgesprochen.

Im Video: "Das muss aufhören": Biden kritisiert Israels Vorgehen im Gazastreifen

Anzeige

Anzeige

Scholz: Israels Kriegsführung muss Völkerrecht entsprechen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) forderte Israel auf, bei seiner Militäroperation im Gazastreifen das Völkerrecht im Blick zu behalten. Auf eine Frage nach der vom israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu angeordneten Vorbereitung einer Militäroperation in der Stadt Rafah an der Grenze zu Ägypten sagte er während eines Besuchs in Washington: "Die Art der Kriegführung muss den Ansprüchen, die Israel an sich selber hat, aber die das Völkerrecht auch mit sich bringt, entsprechen."

Unterdessen haben die israelischen Streitkräfte Medienberichten zufolge erneut Ziele in der Nähe der syrischen Hauptstadt Damaskus angegriffen. Von den Golanhöhen aus habe das israelische Militär das Umland von Damaskus unter Beschuss genommen, berichtete die staatliche syrische Nachrichtenagentur (Sana) am Samstag (10. Februar) unter Berufung auf eine Militärquelle. Westlich der syrischen Hauptstadt seien heftige Explosionen zu hören gewesen.

Anzeige

Erneut Angriffe Israels auf Syrien

Die syrische Flugabwehr habe einige der Raketen abgeschossen. Es sei lediglich Sachschaden entstanden, berichtete Sana weiter. Hingegen teilte die in Großbritannien ansässige syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit, ein Wohngebäude westlich der syrischen Hauptstadt sei getroffen worden. Dabei seien drei Menschen getötet worden.

Am Freitagabend hatte die schiitische Hisbollah-Miliz einen Raketenangriff auf eine israelische Kaserne auf den Golanhöhen für sich reklamiert. Israels Luftwaffe bombardiert immer wieder Ziele im benachbarten Syrien. Israel will verhindern, dass der Iran und mit ihm verbündete Milizen wie die Hisbollah ihren militärischen Einfluss in dem Land ausweiten. Der Iran ist einer der wichtigsten Verbündeten Syriens.