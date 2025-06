18.06.2025 • 10:59 Uhr

Erste im Ausland gestrandete Israelis in Tel Aviv gelandet

Die ersten beiden Rückführungsflüge für im Ausland gestrandete Israelis sind auf dem internationalen Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv gelandet. Die beiden Maschinen aus Larnaka auf Zypern seien am Morgen gelandet, berichteten israelische Medien übereinstimmend. Verkehrsministerin Miri Regev teilte in den sozialen Medien ein Video aus dem Kontrollturm des Flughafens, in dem sie einen der anfliegenden Piloten begrüßt.

Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und dem Iran sitzen Schätzungen zufolge mehr als 100.000 israelische Staatsbürger im Ausland fest. Der Iran feuert täglich mehrere Raketensalven in Richtung Israel ab, seit Israel in der Nacht zu Freitag mit den Großangriffen begonnen hatte. Das Land hat daher den Luftraum für kommerzielle Flüge gesperrt. Auch ausländische Touristen in Israel können derzeit nicht über den Luftweg ausreisen. Nach Angaben des Tourismusministeriums befinden sich derzeit etwa 38.000 Touristen in Israel.