+++ Israel: Keine humanitären Feuerpausen ohne Geisel-Freilassung +++ Biden: "leicht hoffnungsvoll" bei Befreiung der Geiseln aus Gaza +++ Israels Militär beschießt nach Angriff Hisbollah-Posten im Libanon +++ Alle Entwicklungen in Nahost im Newsticker vom 16. November.

Das Wichtigste in Kürze Solange 239 Geiseln in der Gewalt der islamistischen Terrororganisation Hamas sind, lehnt Israel eine längere humanitäre Feuerpause im Gaza-Krieg ab.

US-Präsident Joe Biden hat sich mit Blick auf die Befreiung der von der islamistischen Hamas festgehaltenen Geiseln vorsichtig optimistisch gezeigt.

Die israelischen Streitkräfte haben nach einem Angriff aus dem Libanon ein Hisbollah-Ziel in dem nördlichen Nachbarland beschossen.

+++ 04:05 Uhr: Israel lehnt längere humanitäre Feuerpausen im Gaza-Krieg ab, solange 239 Geiseln in der Gewalt der islamistischen Terrororganisation Hamas sind. Das teilt das israelische Außenministerium als Reaktion auf eine Gaza-Resolution des Weltsicherheitsrats mit Forderung nach tagelangen Feuerpausen mit.

"Israel ruft den Weltsicherheitsrat und die internationale Gemeinschaft dazu auf, entschlossen die Freilassung aller israelischen Geiseln zu fordern, wie es die Resolution festlegt", heißt es in der Stellungnahme des Außenministeriums in Jerusalem laut der Deutschen Presse-Agentur.

Israel erwartet vom Weltsicherheitsrat, die Hamas eindeutig zu verurteilen und sich zu der Notwendigkeit zu äußern, im Gazastreifen eine neue Sicherheitslage zu schaffen. Außenministerium in Jerusalem

Biden: "leicht hoffnungsvoll" bei Befreiung der Geiseln aus Gaza

+++ 03:30 Uhr: Mit Blick auf die Befreiung der von der islamistischen Hamas festgehaltenen Geiseln, hat sich US-Präsident Joe Biden vorsichtig optimistisch gezeigt. "Ich bin leicht hoffnungsvoll", sagte Biden am Mittwoch (15. November, Ortszeit) bei einer Pressekonferenz nahe der US-Metropole San Francisco laut der Deutschen Presse-Agentur. In dieser Frage habe man großartig mit dem Golfstaat Katar kooperiert. Mit Blick auf Feuerpausen im Gazastreifen sagte der Demokrat: "Ich arbeite daran, wie ich dazu beitragen kann, dass die Geiseln freigelassen werden, und dass es eine Zeitspanne gibt, in der es eine Pause gibt, die lang genug ist, um dies zu ermöglichen."

Joe Biden, Präsident der USA, zeigt sich optimistisch im Bezug auf die Freilassung von Geiseln. © Doug Mills/Pool The New York Times/AP/dpa

"Ich denke, dass es aufhören wird, wenn die Hamas nicht mehr die Fähigkeit hat, zu morden, zu missbrauchen und den Israelis einfach nur schreckliche Dinge anzutun", sagte der US-Präsident auf die Frage, ob er dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu eine Art Frist für die Angriffe in Gaza gesetzt habe. Er betonte noch einmal, dass die USA davon ausgehen, dass die Hamas im Gazastreifen Krankenhäuser für militärische Zwecke nutze.



Im Bezug auf Zivilist:innen sagte Biden weiter, dass die israelische Armee anerkenne, dass sie verpflichtet sei, so vorsichtig wie möglich vorzugehen. Mit Blick auf Israels Reaktion auf die Angriffe der Hamas-Terroristen sagte Biden außerdem: "Ich stelle einfach eine rhetorische Frage: Ich frage mich, was wir tun würden."

Israels Militär beschießt nach Angriff Hisbollah-Posten im Libanon

+++ 02:45 Uhr: Nach eigenen Angaben haben die israelischen Streitkräfte nach einem Angriff aus dem Libanon ein Hisbollah-Ziel in dem nördlichen Nachbarland beschossen. Nachdem eine Panzerabwehrrakete auf die Ortschaft Schlomi im Norden Israels abgefeuert worden sei, habe das Militär die Abschussrampe der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah, von der die Rakete abgefeuert wurde, angegriffen, teilte die israelische Armee mit. Außerdem hätten die Streitkräfte mehrere Beobachtungsposten, weitere Abschussrampen, ein Waffenlager und Einrichtungen der Hisbollah attackiert.

An der Grenze zwischen Israel und dem Libanon kommt es seit Beginn des Gaza-Kriegs am 7. Oktober immer wieder zu Konfrontationen zwischen der israelischen Armee und der libanesischen Hisbollah-Miliz. Auf beiden Seiten gab es bereits Todesopfer. Es ist die schwerste Eskalation seit dem zweiten Libanon-Krieg im Jahre 2006. Israel warnte die Hisbollah, der libanesischen Hauptstadt Beirut drohe ein ähnliches Schicksal wie Gaza, sollten die Angriffe andauern.